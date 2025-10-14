Japón, y una histórica remontada sobre Brasil de Carlo Ancelotti en doble derrota sudamericana

La Selección de Japón le remontó 3-2 a Brasil del técnico Carlo Ancelotti en el segundo compromiso del parón FIFA programado para octubre. Los goles de la victoria llegaron gracias a Takumi Minamino (52′), Keito Nakamura (62′) y Ayase Ueda (71′). Paulo Henrique de Oliveira (26’) y Gabriel Martinelli (32’) colocaron en ventaja a La Verdemarela en la primera parte.

Según la cuenta especializada en estadística deportiva, MisterChip, la Selección de Japón se convirtió en la primera en remontarle un partido después de acabar el primer tiempo en desventaja por dos goles. Uruguay le remontó dos goles a Brasil en 1940, cuando perdía 3-1 al minuto 62′.

Lea también: ¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre la Selección Colombia?

JPN 3-2 BRA (FT) - Ojo con Japón. Repito. Ojo con Japón.



Brasil ganaba 0-2 en el descanso (goles de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli), pero Japón ha remontado con 3 tantos en la segunda parte (Minamino, Nakamura y Ueda)



Japón HACE HISTORIA y se convierte en la PRIMERA… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 14, 2025

Además, es la primera vez en la historia que Japón derrota a Brasil, y la victoria se sumó al historial que refleja 11 victorias ‘cariocas’ y empates.

Le puede interesar: Historial entre Selección Colombia y Canadá: incluye una final de Copa de Oro

Carlo Ancelotti sumó la segunda derrota en su ciclo por la Selección de Conmebol desde que llegó en marzo de 2025. La primera fue ante Bolivia a 4.150 metros sobre el nivel del mar, en El Alto 1-0.

Brasil venía de aplastar 5-0 a Corea del Sur, que precisamente logró reponerse ante una selección sudamericana.

Carlo Ancelotti, entrenador italiano de Selección de Brasil / Getty Images. / Toru Hanai Ampliar

Paraguay no pudo ganar en octubre

La selección dirigida por el experimentado entrenador, Gustavo Alfaro, venía de igualar 2-2 con Japón hace cuatro días en territorio japonés, y viajó a Seúl para medirse ante Corea del Sur en el último juego de preparación de octubre para la Copa del Mundo, en 2026.

El resultado favoreció 2-0 al combinado asiático, que ganó con los tantos de Eom Ji-Son (15′) y Oh Hyeon-gyu (75′), para sellar la doble derrota sudamericana en la jornada, y la segunda del conjunto guaraní, en el mes.

La albirroja está instalada en la fase de grupos del Mundial 2026, luego de clasificar en el sexto puesto de la tabla de posiciones, con 28 unidades, a 10 de Argentina, que fue líder.