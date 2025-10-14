Deportes

Japón, y una histórica remontada sobre Brasil de Carlo Ancelotti en doble derrota sudamericana

El conjunto nipón batió récords tras el agónico triunfo sobre la pentacampeona del mundo

Selección de Brasil vs. Japón en partido amistoso / Getty Images.

Selección de Brasil vs. Japón en partido amistoso / Getty Images. / Toru Hanai

Santiago Mojica Alarcón

La Selección de Japón le remontó 3-2 a Brasil del técnico Carlo Ancelotti en el segundo compromiso del parón FIFA programado para octubre. Los goles de la victoria llegaron gracias a Takumi Minamino (52′), Keito Nakamura (62′) y Ayase Ueda (71′). Paulo Henrique de Oliveira (26’) y Gabriel Martinelli (32’) colocaron en ventaja a La Verdemarela en la primera parte.

Según la cuenta especializada en estadística deportiva, MisterChip, la Selección de Japón se convirtió en la primera en remontarle un partido después de acabar el primer tiempo en desventaja por dos goles. Uruguay le remontó dos goles a Brasil en 1940, cuando perdía 3-1 al minuto 62′.

Lea también: ¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre la Selección Colombia?

Además, es la primera vez en la historia que Japón derrota a Brasil, y la victoria se sumó al historial que refleja 11 victorias ‘cariocas’ y empates.

Le puede interesar: Historial entre Selección Colombia y Canadá: incluye una final de Copa de Oro

Carlo Ancelotti sumó la segunda derrota en su ciclo por la Selección de Conmebol desde que llegó en marzo de 2025. La primera fue ante Bolivia a 4.150 metros sobre el nivel del mar, en El Alto 1-0.

Brasil venía de aplastar 5-0 a Corea del Sur, que precisamente logró reponerse ante una selección sudamericana.

Carlo Ancelotti, entrenador italiano de Selección de Brasil / Getty Images. / Toru Hanai

Paraguay no pudo ganar en octubre

La selección dirigida por el experimentado entrenador, Gustavo Alfaro, venía de igualar 2-2 con Japón hace cuatro días en territorio japonés, y viajó a Seúl para medirse ante Corea del Sur en el último juego de preparación de octubre para la Copa del Mundo, en 2026.

El resultado favoreció 2-0 al combinado asiático, que ganó con los tantos de Eom Ji-Son (15′) y Oh Hyeon-gyu (75′), para sellar la doble derrota sudamericana en la jornada, y la segunda del conjunto guaraní, en el mes.

La albirroja está instalada en la fase de grupos del Mundial 2026, luego de clasificar en el sexto puesto de la tabla de posiciones, con 28 unidades, a 10 de Argentina, que fue líder.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad