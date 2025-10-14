Incineran vehículo de la campaña de Abelardo de la Espriella en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

En la madrugada de este martes fue incinerado un vehículo que haría parte de la campaña del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, en la vía que comunica a Norte de Santander con el departamento de Arauca, a la altura del sector conocido como El Alto del Mejué, zona rural del municipio de Chinácota.

Según las primeras informaciones, el automóvil, un chevrolet spark, era conducido por Juan Carlos Santamaría, quien se desplazaba junto con dos escoltas.

Los tres habrían resultado ilesos tras el ataque y están siendo trasladados al casco urbano de Chinácota para recibir atención médica.

Las autoridades intentan ingresar al lugar para adelantar las labores de verificación y establecer las circunstancias en las que se registró este hecho, ocurrido en un corredor vial donde operan distintos grupos armados ilegales.

Por el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella ni de las autoridades competentes.