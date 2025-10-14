Gobierno departamental se declara a la expectativa del futuro diálogo entre el ELN y el gobierno

Cúcuta

En medio del sigilo, de la expectativa y la esperanza en Norte de Santander, las autoridades departamentales esperan una ruta del gobierno nacional para volver a reanudar los diálogos con el ELN.

Caracol Radio conoció que será una mesa alterna a la que ha venido manejando el gobierno nacional y que tendrá como epicentro Venezuela.

Así mismo, se estableció que el propósito de este proceso es sentar a las partes, gobierno y guerrilla en un esquema que permita abrir la discusión sobre la realidad hoy del Catatumbo, el futuro y la posibilidad de distensionar el conflicto en esa región.

Así mismo se prevé conocer más a fondo la forma como los gobiernos de Colombia y Venezuela han planteado la posibilidad de crear una zona económica binacional para las dos naciones.

El comisionado de paz de Norte de Santander Luis Fernando Niño dijo a Caracol Radio que “nosotros somos respetuosos de las decisiones del alto gobierno, acompañamos el anhelo de paz de este territorio, esperamos las directrices y el apoyo de lograr superar las dificultades y trabajar en un solo propósito, para que cese la guerra”.

Se cumplen ya nueve meses de enfrentamientos entre el ELN y las farc a través del frente 33 en esa zona, donde han muerto más de 300 combatientes, 20 miembros de la fuerza pública, 163 civiles y el desplazamiento forzado afecto a 83 mil personas.