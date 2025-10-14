Bucaramanga

Gobernador denunció la llegada de personas que querían invadir terrenos en Palmas de Socorro

Fueron en total cinco buses los que llegaron hasta este punto de Santander.

Andrés Parra, concejal de Palmas de Socorro

Paula Maldonado

En las últimas horas el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus a través de su cuenta de X denunció la llegada de buses desde Norte de Santander con personas que al parecer quieren invadir terrenos en Palmas de Socorro y en Confines.

A su vez, en el lugar se registraron manifestaciones por parte de la comunidad en rechazo a estos cinco buses que ingresaron a los municipios.

“Lo más preocupante, funcionario del Ministerio del Interior llamando a decir que hay que respetar los derechos humanos, ministro Armando Benedetti si no ayudan con la seguridad no pretendan dañar la tranquilidad de Santander, los derechos humanos son para todo”, agregó el mandatario departamental.

La situación generó preocupación entre los habitantes de la zona quienes durante la noche bloquearon las vías principales de acceso a estos municipios.

El concejal de Palmas de Socorro, Andrés Parra, confirmó que este martes ya se encuentra habilitado el paso con normalidad en el sector, sin embargo, allí continúan algunas personas que llegaron provenientes del Magdalena Medio y de Norte de Santander.

