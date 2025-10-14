Hay que rescatar el civismo y la solidaridad: mensaje del obispo en el cumpleaños de Armenia

Armenia

En la parroquia del Espíritu Santo se llevó a cabo el Te Deum de acción de gracias por los 136 años de fundación de la ciudad milagro de Colombia, Armenia, con participación de las diferentes autoridades político- administrativas, gremiales y cívicas.

La ceremonia religiosa fue presidida por el obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez que aprovechó el cumpleaños de la capital del Quindío para enviar un mensaje marcado por rescatar el civismo, la solidaridad y la unión.

¿Qué lo hace sentir orgulloso de Armenia?

Obispo: A mí me hace sentir orgulloso de Armenia la gente, es que es una maravilla. Yo pienso que toda ciudad y todo departamento se construye es con la gente. Imagínense esta ciudad sin gente. ¿Qué sería? Nada. Entonces, la gente, me hace muy orgulloso Yo soy la gente, tenemos unos habitantes cuyabros que aman la ciudad del departamento.

¿Qué no lo hace sentirse orgulloso?

Monseñor: Es extraño decir que las personas aman la ciudad del departamento, pero a veces en la práctica mostramos todo lo contrario, cuando tiramos basuras al piso, cuando afeamos la ciudad, cuando no nos preocupamos por nuestros barrios, por nuestros sectores.

Yo me acuerdo, cuando yo estaba muy niño, los niños mismos barríamos lo que llamamos el frente de la casa. Hoy los vecinos no se preocupan ni por el frente, ni por el suelo de la casa, por nada, y eso hace parte de algo que se perdió que llama el civismo y la solidaridad. Yo creo que una de las cosas que hoy tenemos que despertar en el Quindío es la solidaridad y el civismo. Me parece que eso nos hace falta a los quindianos. Una vez más tengo que decirlo, civismo y solidaridad.

Y frente al liderazgo político - administrativo de Armenia

Yo pienso que tenemos que preocuparnos por la formación de los nuevos líderes políticos, pero esa formación tiene que ser integral. La formación incluso tiene que ser desde la escuela. Yo, por ejemplo, pienso en algo muy importante como la celebración de las fiestas aniversarias que comenzó con el desfile de los caballitos de palo. ¿Cuántos niños participaron y cuántas mamás y papás detrás de esos niños?

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Me parece que eso muestra que a los niños se les puede formar, se les puede formar. Y la iglesia hace en diciembre a veces a mitad de año una celebración muy bonita que se llama país de los niños, en donde le enseñamos a los niños la democracia, el civismo, los niños eligen presidente, tienen reinado, todo eso hay que hacerlo, pero hoy estamos perdiendo realmente todos esos valores porque desde la familia y desde la institución educativa ya no hay ese espacio para inculcar los valores.

Llamado a las autoridades a la unión

De hecho, mi llamado hoy es un llamado a la Unidad y a la paz con una pregunta de fondo. ¿Qué ha pasado de ese 14 de octubre del año 2024 a este 14 de octubre del 2025 cuando gobernador, alcalde y este servidor coincidíamos en hablar sobre la necesidad imperiosa de trabajar por la unidad? ¿Qué ha pasado? Yo no tengo que hacer un juicio de valor, creo que es un momento para hacer un examen de conciencia.

Informar con la verdad

El obispo que también comunicador y su llamado “Yo pienso que es muy importante esa bendición y también una invitación, incluso a los medios de comunicación, fíjese que hoy están surgiendo muchos hombres y mujeres que se llaman periodistas y comunicadoras digitales, los llamados influencers, por ejemplo.

Y con qué responsabilidad actúan, a veces con mucha irresponsabilidad y mucha beligerancia. Se ha perdido mucho el respeto por autoridad. Entonces, cuando se les dice que tienen que tener responsabilidad, invocan la libre expresión. A mí me parece que eso es dañino y eso le está haciendo mucho daño a la sociedad de hoy. Pues quiero invitarles a todos a la cordura y a que vivamos en medio de la verdad que nos hace libres.

Bendición para Armenia en sus 136 años

Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor les proteja de todo mal y peligro y nos ayude a construir esta ciudad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.