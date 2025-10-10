54 años de tradición, Exposición Artesanía y Folclor este fin de semana en Armenia

Armenia

El noticiero del mediodía de Caracol Radio lo originamos desde el Centro Metropolitano de Convenciones de Armenia donde se lleva a cabo la versión 54 de la Exposición Artesanía y Folclor que se extenderá hasta el lunes 13 de octubre en el horario de 10:00AM A 8:00PM.

Paula Andrea Godoy presidenta de la Asociación de Artesanos del Quindío y organizadora de la exposición explicó “Muchas gracias a Caracol Radio por siempre estar aquí atentos a nuestra actividad. Muy contentos, hoy cuando llegamos ya había personas esperando para la apertura de la taquilla para ingresar, entonces, augura muy bien. Ayer entró también muchísima gente y estamos muy contentos por eso.

¿Cómo está distribuido el centro de convenciones para la exposición?

Tenemos una primera zona que es de producto nacional e internacional, artesanía, luego tenemos una zona de dulcería tradicional que están las deliciosas solteritas, obleas, empanadas, dedos de queso, arepa, para desayunar en este momento, pero también para picar durante el día.

Luego tenemos el grueso de los artesanos en el salón Barranquero, tenemos 150 expositores con lo mejor de los productos, tenemos una zona muy bonita que me gustaría que la gente aprovechara por los días que vienen donde tenemos la exhibición de un torno antiguo, como se trabajaba antes que era de pedal para hacer piezas en cerámica.

Y tenemos dos telares, vamos a tener unos artesanos trabajando y en vivo en algunos momentos del evento y tenemos tres comunidades indígenas, la Embera, la Guaunam y una de la Guajira que están trabajando todo el tiempo sus productos artesanales, eso garantiza que los visitantes van a encontrar el producto hecho directamente por el artesano.

¿Cómo va a ser también la programación cultural?

Tenemos presentaciones artísticas y culturales en la zona de comidas como ya donde uno puede almorzar, comerse la carne asada, vamos a tener las presentaciones artísticas y culturales, vamos a tener danza, teatro, música en vivo, orquestas, desde hoy a las 2 de la tarde vamos a tener agenda cultural.

La logística de la exposición

Paula Andrea Godoy presidenta de la Asociación de Artesanos del Quindío y organizadora de la exposición subrayó “durante semana y media el centro de convenciones se vuelve mi hogar, a mí no me falta sino la cama y la cobija, porque entro desde muy temprano, desde las 7 de la mañana estamos acá organizando todo.

Con nuestro equipo de logística, con la junta directiva, que gracias a Dios tenemos muy buenos compañeros de trabajo que nos ayudan a que esto salga bien porque digamos que una cosa es direccionar todo el evento y otra de verdad el trabajo que hace cada uno de ellos de verificar que si hay una gotera, que si hay que bajar aquí, que si hay que mover un stand, o sea, de que todo salga perfecto es gracias a la colaboración que tenemos. Entonces, llegamos desde muy temprano y somos los últimos en salir.

¿Qué países están aquí invitados especialmente?

Tenemos a India, Turquía, Pakistán, Egipto, producto de España, de Ecuador, tenemos dulces de México, tenemos muchísima variedad de productos.

Apoyo a los artesanos locales

Claro que sí, digamos, a veces no se encuentra como ese apoyo de manera tan directa y los artesanos no tenemos el recurso para de pronto pagar un stand, pero nosotros es accionamos, porque somos una organización también que con los propios recursos hace este evento que es costoso, pero hacemos convenios con entidades como la CRQ, con como artesanías de Colombia, como las cámaras de comercio en donde ellos hacen un aporte comprando espacios, se hace una convocatoria para los artesanos locale

s y de ahí se hace beneficio a ellos.

Invitación

Recuerden que están invitadísimos a comprar lo mejor de los productos, a valorar el trabajo de los artesanos. Vamos a estar desde hoy hasta las 8 de la noche y el hasta el lunes festivo de 10 de la mañana a 8 de la noche, jornada continua, acá pueden venir, desayunar, disfrutar de productos, almorzar, ver presentaciones artísticas, es un plan de todo el día.