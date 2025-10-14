Armenia, la ciudad milagro de Colombia está de cumpleaños, 136 años de fundación

El pique en el desfile del Yipao una de las tradiciones desde hace 37 años en Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

Hoy Armenia, la ciudad milagro de Colombia, cumple 136 años de fundación, durante todo el fin de semana fue de fiestas, conciertos y desfiles y el reinado de la chapolera.

A las 10 de la mañana en la Parroquia del Espíritu Santo, el obispo, Monseñor Carlos Arturo Quintero celebrará él Te Deum, con el acompañamiento de las principales autoridades político-administrativas, donde además entregarán la orden cordón de los Fundadores a Alberto Gómez Mejía fundador del Jardín Botánico del Quindío y seguidamente se ofrecerá la ofrenda floral, como tributo a los fundadores de la ciudad, en el Parque de Los Fundadores

El alcalde de Armenia, James Padilla García y que lo hace sentirse orgullo de la ciudad

Hay algo que me hace sentir orgulloso en estos 136 años poder decirle a la gente que ya estamos ejecutando obras, que ya si Dios permite en lo que nos queda de gobierno vamos a mirar y a tener la posibilidad de ver obras en Armenia, como son la pavimentación de los 12 km, la construcción del deprimido de la calle segunda, que nos va a dar una oportunidad importante en materia de movilidad, de en materia vial en este sector tan congestionado de Armenia, el cambio de iluminación, de alumbrado público, de cambiar de sodio a una iluminación led como las grandes ciudades del mundo.

Tener la posibilidad de ya decirle a la gente que estamos en proceso contractual para el cambio semafórico moderno de la ciudad de Armenia, una ciudad que hace más de 20 años no tiene un semáforo nuevo, la instalación de 11 puntos más donde se necesita semáforos teniendo en cuenta que Armenia ha crecido en los últimos tiempos, la modernización de la educación en nuestras aulas de las instituciones públicas, esto nos hace sentir orgullosos.

El alcalde y que no lo hace sentirse orgulloso

Lo que me deja un poquito triste es hombre, que todavía nos falta un poquito de conciencia ciudadana, que todavía nos falta involucrarnos un poco más en los procesos administrativos, desafortunadamente siempre estamos pendientes en nuestro territorio de las cosas malas, de los lunares, del del del del punto negativo, pero no de las cosas buenas que tenemos.

Yo creo que debemos trabajar mucho en eso y es así como podemos llegar y aspiramos a hacer un trabajo correcto, un trabajo decente, digno y que, por supuesto, al término de este gobierno, pues nos sintamos orgullosos por el deber cumplido.

Reconocimientos en el concejo

A las 4:00 p.m., en el Concejo de Armenia, tendrá lugar la sesión solemne por el aniversario, y entrega de medallas Jesús María Ocampo, mérito civil y mérito comunitario.

Hoy no hay atención al público en la alcaldía de Armenia

La Alcaldía de Armenia informa a la ciudadanía que hoy martes, 14 de octubre, no habrá atención al público en las dependencias de la administración central, debido a la aplicación del Decreto 526 de 2025, mediante el cual se modificó de forma temporal la jornada laboral de los servidores públicos.

Según la disposición, la medida no aplica para el Cuerpo Oficial de Bomberos y para los agentes de tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia