Fusión del Pacto Histórico: radican ponencia que rechaza recursos de Colombia Humana y Progresistas

Congreso

El magistrado del Consejo Nacional Electoral Altus Baquero, respondiendo a los recursos que interpusieron representantes de la Colombia Humana y de Progresistas, radicó una ponencia en la que ratifica que estas dos colectividades no cumplen con los requisitos para hacer parte de la fusión del Pacto Histórico como partido único.

El sentido de esta ponencia confirmaría que solo la Unión Patriótica, el Partido Comunista y la Unión Patriótica tienen vía libre para esta fusión que, sin embargo, también seguiría estando condicionada a que se resuelvan unos procesos internos de estas colectividades. Es decir, mientras eso no se defina, seguirá sin entrar en vigencia.

El documento tendrá que ser votado por la Sala Plena del tribunal electoral para que allí se decida si se aprueba o no. Entre tanto, el Pacto Histórico sigue sin ser oficialmente un partido y esto ha enredado trámites como la consultas presidencial y para definir el orden de los candidatos a Senado y Cámara.

La ponencia se votaría este miércoles 15 de octubre, en una sesión en la que se discutirá también si el logo del Pacto Histórico debe eliminarse del tarjetón electoral para Congreso. Ya el CNE negó que se pueda utilizar en la presidencial.