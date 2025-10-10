Dos niños heridos por explosivo atribuido a disidencias Farc en San Andrés de Cuerquia

San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Dos niños de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos por un artefacto explosivo en zona rural de San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia, en un hecho que fue atribuido por las autoridades locales a las disidencias de las Farc.

El gobernador Andrés Julián Rendón denunció el hecho públicamente a través de su cuenta de X (antes Twitter), en donde aseguró que uno de los menores perdió un brazo y responsabilizó directamente a los grupos armados ilegales.

“Me informan que en San Andrés de Cuerquia, dos niños de 8 y 6 años resultaron heridos de gravedad por un artefacto explosivo de Farc. Uno de ellos perdió su brazo”, señaló el mandatario.

Señalamientos al Gobierno y a la “paz total”

Rendón aseguró que elevará la denuncia ante la comunidad internacional por considerar que se trata de una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Criticó además la política de “paz total” del Gobierno Nacional y la calificó como un “engaño”.

“El actual gobierno colombiano suele restarle importancia a estas denuncias, toda vez que evidencian el engaño de su fracasada paz total”, indicó.

Asimismo, dijo que las disidencias de las Farc estarían tratando de ocultar el hecho, pero advirtió: “Para eso no hay perdón ni en la tierra, ni en el cielo: van es para la cárcel o el infierno”.

Traslado de emergencia coordinado con Fuerza Aérea

El gobernador confirmó que el Dagran Antioquia y la Fuerza Aérea Colombiana coordinan el traslado médico de los menores heridos hacia centros hospitalarios de mayor complejidad. Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el lugar exacto de los hechos ni la identidad de los niños afectados.

Contexto de seguridad en la zona

San Andrés de Cuerquia, ubicado en el norte antioqueño, ha sido históricamente una zona de influencia de grupos armados ilegales, y en los últimos meses han aumentado las alertas por presencia de disidencias y otras estructuras criminales que se disputan el control territorial.

Este nuevo hecho se suma a una creciente preocupación por la seguridad de las comunidades rurales en Antioquia y por los riesgos para la población civil, especialmente los niños, en medio del conflicto armado persistente.