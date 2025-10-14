Ecopetrol realizará la segunda parada de la Ruta de la Iguana en Cartagena

Cartagena

La Ruta de la Iguana, la feria itinerante del Grupo Ecopetrol que promueve el conocimiento sobre la industria, la transición energética y la inversión socioambiental, continúa su recorrido por el Caribe colombiano. Esta semana llegará a tres comunidades vecinas de la refinería de Cartagena.

Este espacio pedagógico, uno de los pilares de la estrategia de relacionamiento del Grupo Ecopetrol, busca fortalecer la confianza y el vínculo con las poblaciones donde la empresa desarrolla su operación. La feria se llevará a cabo los días 14, 17 y 19 de octubre, con actividades lúdicas y educativas abiertas a todo público.

La primera jornada será el martes 14 de octubre en la sede de la Institución Educativa San Francisco de Asís, en la vereda Membrillal. El viernes 17, la feria se instalará en el corregimiento de Pasacaballos, en la sede Los Ceres de la Institución Educativa José María Córdoba. El cierre tendrá lugar el domingo 19 de octubre, en la cancha Gatorade del barrio 20 de Julio.

Cada jornada tendrá una duración aproximada de seis horas e incluirá espacios de aprendizaje, diversión y cultura. Las actividades comenzarán a las 2:00 p.m. y estarán orientadas a que niñas, niños, jóvenes y adultos fortalezcan sus conocimientos sobre el papel del gas en la seguridad energética del país, la cadena de valor del petróleo, la protección del medio ambiente y las inversiones sociales de Ecopetrol.

La entrada será gratuita y el ingreso se permitirá hasta completar un aforo de 500 personas. La feria culminará con una función de cine al aire libre. En los últimos años, la Ruta de la Iguana ha beneficiado a más de 41.000 personas, y en 2025 proyecta llegar a cerca de 10.000 más, con 20 activaciones en 17 municipios de ocho departamentos, consolidando así su impacto pedagógico y social.