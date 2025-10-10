Padre e hijo fueron asesinados en medio de combates en el oriente del Cauca

Totoró, Cauca

Un abogado y su hijo menor de edad fueron asesinados en combates entre grupos ilegales y el Ejército en el oriente del Cauca.

En los enfrentamientos que se presentaron en el territorio indígena de Paniquitá perteneciente al municipio de Totoró, una zona cercana a Popayán, fueron asesinados Willer Gallego Mazabuel, líder social y excandidato al Concejo de esa población y su hijo de 16 años.

Además, dos comuneros indígenas que se encontraban en una parcela resultaron heridos al quedar en medio del fuego cruzado. Las dos personas fueron remitidas a un centro médico en la capital caucana.

El alcalde Jorge Luis Pisso expresó que “yo pido como alcalde que se respete a la población civil y que se pueda movilizar de forma normal, las escuelas, los colegios tuvieron que cerrar”.

El mandatario agregó que “las familias se encuentran en este momento en sus viviendas, están aterrorizadas con este hecho de las balas, los helicópteros y del cruel enfrentamiento entre estos grupos. La gente en este momento se encuentra en sus viviendas lo que se convierte en un confinamiento”.

En los combates, el Ejército también reportó la muerte de José Manuel Ocampo López alias ‘Demetrio o Espagueti’ articulador financiero del Frente de Guerra Sur Occidental del ELN y quien tenía antecedentes por su participación en acciones terroristas y en el secuestro masivo de la iglesia La María en Cali.