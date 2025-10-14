¿Cómo está la movilidad en la av. Las Américas y la Calle 13 en Bogotá? Se lo contamos
TransMilenio reporta normalidad en sus rutas troncales y zonales.
A paso lento pero con normalidad y control vehicular por parte de la Secretaría de Movilidad, avanza el tránsito en la intersección de la avenida las Américas y la Calle 13 tras la implosión de los puentes vehiculares realizado este fin de semana en la zona.
Lea también: Adulto mayor falleció tras caer a un canal de aguas en el norte de Bogotá: esto se sabe
Aunque se habían reportado retrasos en algunas rutas, TransMilenio comunicó recientemente en sus redes sociales, que las rutas zonales y troncales ya trabajan con normalidad en sus recorridos sobre dichos corredores.
Pico y placa semana del 14 al 19 de octubre
Así está la restricción de tránsito que funciona para vehículos particulares desde las 6:00 a.m. a las 9:00 p.m.:
Martes 14 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Miércoles 15 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Jueves 16 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Viernes 17 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Sábado 18 y domingo 19 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.
Para el gremio amarillo, este martes 14 de octubre la medida aplica para las placas terminadas en 1 y 2 desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.