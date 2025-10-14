¿Cómo está la movilidad en la av. Las Américas y la Calle 13 en Bogotá? Se lo contamos

A paso lento pero con normalidad y control vehicular por parte de la Secretaría de Movilidad, avanza el tránsito en la intersección de la avenida las Américas y la Calle 13 tras la implosión de los puentes vehiculares realizado este fin de semana en la zona.

Aunque se habían reportado retrasos en algunas rutas, TransMilenio comunicó recientemente en sus redes sociales, que las rutas zonales y troncales ya trabajan con normalidad en sus recorridos sobre dichos corredores.

⏰# TMAhora (5:40 a.m)#Actualización



📍Américas con carrera 50



✅A la hora está habilitado el paso para las rutas de TransMiZonal por lo que cancelan los desvíos y retoman su recorrido habitual.



La rutas Troncales tienen paso con precaución pic.twitter.com/0BAo9naFyV — TransMilenio (@TransMilenio) October 14, 2025

Pico y placa semana del 14 al 19 de octubre

Así está la restricción de tránsito que funciona para vehículos particulares desde las 6:00 a.m. a las 9:00 p.m.:

Martes 14 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 15 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 16 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 17 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 18 y domingo 19 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Para el gremio amarillo, este martes 14 de octubre la medida aplica para las placas terminadas en 1 y 2 desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.