Adulto mayor falleció tras caer a un canal de aguas en el norte de Bogotá: esto se sabe

Adulto mayor falleció tras caer a un canal de aguas en el norte de Bogotá. Foto: Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Bogotá D.C

Durante el lunes festivo en toda la ciudad de Bogotá se presentaron fuertes lluvias que complicaron la movilidad. Se registraron trancones, inundaciones en algunas vías, caídas de árboles y afectaciones en viviendas.

De acuerdo con el reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las localidades más afectadas fueron Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Usme, Usaquén y Suba.

En medio de estos torrenciales aguaceros, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad reportó la caída de un vehículo de alta gama que iba conducido por un hombre de 85 años al canal Córdoba.

“Se hizo navegación con bote, escombreo del fondo del afluente y sobrevuelo con drones, logrando recuperar el vehículo. Apoyó criminalística, para hacer las labores judiciales del caso, por una persona que se encontraba al interior del automotor”, indicaron desde Bomberos.

Al parecer, lo que indican las primeras versiones, es que la vía se encontraba inundada y el hombre no vio que estaba en la zona para bicicletas y cayó al caño.

El hombre habría llamado a sus familiares para indicar que no podía salir del vehículo que se estaba hundiendo.

Hacía las 9 de la noche, las autoridades de socorro encontraron el vehículo con el hombre sin signos vitales en la parte de atrás.

El equipo de criminalística realizó el respectivo levantamiento del cuerpo e inicia las investigaciones para esclarecer los hechos que ocurrieron en el norte de la ciudad.