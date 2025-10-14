Colombia lista para elecciones a Consejos de Juventud: censo electoral y puestos de votación

Todo está listo para que este domingo 19 de octubre, los jóvenes del país acudan a las urnas y participen de las votaciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Un total de 11.702.436 jóvenes entre los 14 y 28 años están habilitados para ejercer su derecho al voto, en unas votaciones que este año tendrán innovaciones tecnológicas para garantizar seguridad y transparencia en los resultados. Entre ellas, la nueva la app ‘aVotar’, en la que se podrá conocer el lugar y puesto de votación habilitado por la Registraduría Nacional.

Del total de jóvenes habilitados para participar en las votaciones a Consejos de Juventud, 5.824.306 son mujeres y 5.878.130 hombres, ubicados en los departamentos de Antioquia, Amazonas, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Casanare, César, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

¿Cuántas mesas están habilitadas en Colombia?

Colombia ya está lista para las elecciones a Consejos de Juventud, con 19.869 mesas habilitadas y distribuidas en 6.372 puestos de votación.

Cabe resaltar que una de las novedades que tienen estos escrutinios, es que los jóvenes entre 14 y 17 años podrán votar siempre y cuando se encuentren en el censo electoral nacional. Y lo podrán hacer, en el puesto de votación más cercano.