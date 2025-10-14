Recta final de elecciones para los consejo de juventudes
Autoridades electorales ultimas detalles
Cúcuta
Las autoridades electorales alistan toda la organización y la logística para poder sacar adelante las elecciones de los consejos de juventudes que se desarrollaran este fin de semana.
Desde la delegación de la Registraduría en Norte de Santander se informó que se ultiman los detalles para poder sacar adelante los comicios.
En este debate participaran jóvenes entre los 14 y 28 años quienes tienen la oportunidad de elegir a quienes los representarán en esta instancia consultiva de carácter político y social.
En esta ciudad se habilitarán 70 meas de votación a lo largo y ancho, en su mayoría estarán instaladas en el casco urbano y seis en la zona rural.
El secretario de gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos informó a Caracol Radio que en los centros de reclusión también se habilitaran mesas para permitir la participación de toda la población en igualdad de condiciones.
Los jóvenes que participen en estas elecciones podrán acceder a importantes beneficios ofrecidos por el Estado, entre ellos:
- Prioridad en la adjudicación de becas educativas y subsidios de vivienda.
- Preferencia en caso de empate en exámenes de ingreso a instituciones públicas de educación superior.
- Ventaja en concursos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil para empleos de carrera.
- Medio día compensatorio para los jóvenes que trabajan y participen en la jornada electoral.
- Reducción de un mes en el tiempo de servicio militar obligatorio para quienes voten.