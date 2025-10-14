Cierre dorado para el Boccia colombiano, con sello vallecaucano y proyección mundial

Con una sobresaliente actuación, la Selección Colombia cerró su participación en el Campeonato Regional de Boccia Américas 2025, realizado en el Salón Ritz del Hotel Dann Carlton, donde se reunieron 12 países para vivir de cerca la emoción de este deporte paralímpico.

El combinado nacional sumó cinco medallas: dos de oro y tres de plata, destacándose los hermanos vallecaucanos Leidy y Edilson Chica, grandes protagonistas del certamen. Ambos se colgaron el oro en parejas BC4, asegurando además su clasificación al Mundial de Boccia 2026 que se disputará en Seúl.

Leidy Chica también se consagró campeona en individual BC4, consolidándose como la figura del torneo, mientras que Edilson obtuvo la plata en individual. Las otras preseas plateadas fueron para Jesús Romero (BC3) y la dupla Laura García – Jesús Romero (BC3).

En el medallero individual, Colombia ocupó el segundo lugar con tres preseas (1 oro y 2 platas), solo por detrás de Brasil, que dominó el certamen con nueve metales. México completó el podio con tres medallas.