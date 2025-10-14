César Gaviria rechazó la posibilidad de que el Gobierno Petro inicie diálogos con el Tren de Aragua

El expresidente César Gaviria lanzó duras críticas contra el mandatario Gustavo Petro, tras afirmar que el Gobierno Nacional estaría planeando una posible estrategia para evitar la extradición de cabecillas del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano con presencia en Colombia y otros países de América Latina.

En un comunicado emitido por el Partido Liberal, Gaviria calificó como una “estratagema” el supuesto intento de incluir a esta banda dentro de la política de Paz Total, lo que, según él, serviría como pretexto para negar las solicitudes de extradición de sus jefes capturados en la cárcel La Picota.

“Esto confirmaría que la Paz Total, lejos de promover la convivencia pacífica, se ha convertido en un manto de impunidad”, señaló el exmandatario, quien también acusó al Gobierno de permitir que delincuentes comunes encuentren refugio en Colombia.

Por otro lado, Gaviria rechazó además las declaraciones que el presidente Petro hizo recientemente ante la Asamblea General de la ONU, donde, según él, intentó justificar las acciones del Tren de Aragua como consecuencia del bloqueo económico impuesto a Venezuela.

“¡Qué despropósito, qué error monumental!”, enfatizó.

El exjefe de Estado advirtió que incluir a esa organización dentro de la Paz Total sería un grave riesgo para la seguridad nacional, ya que el Tren de Aragua ha sido señalado por las autoridades internacionales de dedicarse al narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilícitas transnacionales.

Finalmente, Gaviria llamó a las “fuerzas democráticas” a exigir que el Gobierno actúe en beneficio de los colombianos “de bien” y no de quienes calificó como integrantes de una de las organizaciones criminales más peligrosas del continente.