Cae cabecilla del Tren de Aragua en Sabaneta: murió al lanzarse desde un edificio durante operativo

Sabaneta, Antioquia

Un operativo conjunto entre la Interpol, la Policía Nacional de Colombia y la Policía de Investigaciones de Chile terminó con la muerte de Ender Alexis Rojas Montán, un ciudadano venezolano señalado de ser cabecilla del Tren de Aragua en Chile, quien cayó desde un edificio en el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, cuando las autoridades intentaban capturarlo.

Según los reportes de las autoridades, el fugitivo se habría establecido desde hace varios meses en un edificio ubicado en la calle 72 sur con carrera 34, sector de Aves María, en Sabaneta. Luego de más de un año de seguimiento e intercambio de información entre las agencias internacionales, las autoridades ubicaron su paradero y desplegaron un operativo en la tarde del jueves 9 de octubre.

Al ingresar al apartamento con un ariete, los agentes se encontraron con que Rojas Montán se había lanzado por el balcón del inmueble. El cuerpo fue hallado sin signos vitales en uno de los andenes de la edificación.

Detalles del cabecilla

Rojas Montán, de 31 años, era prófugo de la justicia chilena desde el año pasado. Había sido detenido por los delitos de asociación ilícita y secuestro, relacionados con las actividades del Tren de Aragua en ese país. En 2023 recuperó la libertad tras pagar una fianza de 5 millones de pesos chilenos, pero un día después un tribunal revocó la medida y ordenó nuevamente su detención. Para entonces, ya se había fugado.

Con este caso, ya son tres los cabecillas extranjeros que mueren en una semana en el Valle de Aburrá. El pasado 29 de septiembre fue abatido alias “El Ecuatoriano”, líder del grupo criminal “Los Choneros”, vinculado al Clan del Golfo y con antecedentes por tentativa de homicidio y asociación ilícita en Ecuador. Días después, el 5 de octubre, murió Artur Tushi, de nacionalidad albanesa, quien portaba un pasaporte ecuatoriano. Las autoridades investigan si tenía nexos con redes de trata de personas y narcotráfico.