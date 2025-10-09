Día de la Raza en Colombia 2026: origen, significado y cómo se celebra este festivo

Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana / momentimages

El 12 de octubre determina una fecha importante en la historia del continente americano: la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Durante gran parte del siglo XX, este acontecimiento se conmemoró en Colombia como el ‘Día de la Raza’, establecido formalmente por la ‘Ley 35 de 1939’ bajo la idea de un “encuentro entre dos mundos”.

No obstante, algunos enfoques, como los historiográficos y decoloniales contemporáneos, han cuestionado esta visión, señalando que más que un encuentro, representó el inicio de un proceso de conquista, colonización y violencia que afectó profundamente a los pueblos indígenas y a las comunidades africanas esclavizadas.

Por otra parte, cabe destacar que el término ‘raza’ perdió legitimidad por su carga discriminatoria y su vínculo con el pensamiento colonial. Por su parte, el Estado colombiano adoptó en 2021 la denominación ‘Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana’.

Este cambio refleja el reconocimiento constitucional de 1991 de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, comprometida con la memoria, la inclusión y la justicia histórica.

¿Por qué es importante el ‘Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana’, dentro de los festivos colombianos?

Es importante que tenga en consideración que el 12 de octubre se entiende como una jornada de memoria y reflexión sobre las profundas heridas del colonialismo.

Desde esta perspectiva, se destacan las consecuencias del exterminio de pueblos originarios, la esclavitud africana y la imposición de una cultura europea que desestructuró los sistemas sociales, espirituales y simbólicos de América.

Adicionalmente, los estudios decoloniales amplían esta mirada al cuestionar la centralidad de Europa en la narrativa histórica y proponen resignificar la fecha como un acto de resistencia, reconociendo las luchas, saberes y cosmovisiones de los pueblos históricamente oprimidos.

En paralelo, los estudios étnicos y culturales abogan por recuperar las voces de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, integrando sus lenguas, tradiciones y expresiones artísticas como pilares de la identidad nacional.

De esta forma, el ‘Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana’ se convierte en un espacio pedagógico y simbólico para promover la interculturalidad, la justicia histórica y la descolonización del pensamiento, reafirmando la diversidad como fundamento de la nación colombiana.

¿Cómo se conmemora hoy y qué debemos considerar en el futuro?

Actualmente, el 12 de octubre se vive en Colombia como una jornada de reflexión y encuentro intercultural. Colegios, escuelas, instituciones universitarias y entidades territoriales organizan actividades educativas, actos artísticos, ferias de saberes y espacios de diálogo entre comunidades para fortalecer la conciencia sobre la identidad, la memoria y la diversidad cultural.

Según la Ley Emiliani, en 2026 el festivo se celebrará el lunes 12 de octubre, aunque lo verdaderamente importante trasciende la fecha en el calendario.

Asimismo, el sentido contemporáneo de la conmemoración radica en reconocer la resistencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, rechazar los discursos que glorifican la conquista y garantizar la participación activa de las comunidades étnicas en la organización de los actos.

Finalmente, cabe acotar que el 12 de octubre se resignificó como una oportunidad colectiva para reafirmar la pluralidad cultural de la nación, para asumir el compromiso de construir una memoria histórica más crítica, incluyente y justa.