Cae en Boyacá la banda «Los Pachos», ladrones de motos que usaban menores

La Policía Metropolitana de Tunja confirmó la captura de tres presuntos integrantes de la banda delincuencial «Los Pachos», dedicada al hurto de motocicletas en Boyacá.

De acuerdo con el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la institución, el operativo fue el resultado de ocho meses de trabajo investigativo en los que se recolectaron pruebas suficientes para ejecutar las órdenes de captura contra alias El Cumbio, El Negro y El Mono, además de la imputación de cargos a un detenido señalado de ser el cabecilla. «...Estas personas instrumentalizaban a menores de edad y aprovechaban el factor oportunidad para cometer los hurtos...», explicó el oficial.

El coronel Lemus señaló que los delincuentes residían principalmente en el municipio de Ventaquemada, aunque operaban en varias localidades del departamento. «...Esta estructura tenía su poder delincuencial en municipios como Samacá, Tunja, Sáchica, Tibaná, Nuevo Colón, Turmequé y Zetaquirá; incluso, en Turmequé cometieron un hurto a residencia que también fue esclarecido...», indicó. Según la investigación, la banda habría hurtado al menos 12 motocicletas y algunas de ellas fueron desmanteladas para la venta de partes.

Durante la rueda de prensa, el comandante informó que los capturados tienen antecedentes judiciales por diferentes delitos, entre ellos tráfico de estupefacientes, hurto, amenazas y violencia contra servidor público. «...Estas personas presentaban más de 25 antecedentes y fueron dejadas a disposición de la autoridad competente, que les dictó medida de aseguramiento domiciliario...», precisó Lemus.

El oficial también hizo un llamado a los ciudadanos para prevenir este tipo de delitos, especialmente durante la temporada de festividades en Boyacá. «...Recomendamos verificar la procedencia de repuestos ofrecidos a bajo precio, acudir a la Sijín para comprobar la originalidad de los elementos y no dejar vehículos estacionados en la vía pública, pues el descuido facilita la acción de los delincuentes...», señaló el coronel.

Finalmente, Lemus se refirió a los dispositivos de seguridad en los próximos encuentros deportivos en Tunja, destacando que la Policía mantendrá el control en los accesos y alrededores del estadio. «...La logística debe mejorar en aspectos como las lectoras de boletas y el control de ingreso, pero la Policía seguirá garantizando la seguridad de los asistentes...», afirmó. El comandante reiteró que la institución continuará con los operativos contra el hurto y pidió a la comunidad colaborar con información que permita fortalecer las investigaciones.