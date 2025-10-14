Autoridades en Supía advierten por personas que presuntamente ofrecen servicios médicos sin permisos

Manizales

La Secretaría de Salud de Supía (Caldas) advierte a la población por la presencia de personas que estarían prestando, presuntamente, servicios médicos sin la debida autorización, por lo que hacen un llamado a los habitantes a hacer caso omiso a esa clase de requerimientos.

Sonia Milley Velarde Hernández, secretaria de Salud de Supía, cuenta que abordaron a estas personas que recorrían el municipio, les solicitaron los permisos, pero estos se negaron. “En la búsqueda activa de prestadores de servicios de salud, en esa acción de vigilancia para garantizar seguridad a los usuarios, con la Secretaría de Gobierno evidenciamos la situación de esas personas que ofrecen servicio de optometría y valoración, pero hay que recordar que quienes hagan eso deben contar con una autorización de la Dirección Territorial de Salud de Caldas”.

La funcionaria, agrega que la dirección territorial de salud informa a los municipios dicha autorización para entregar el permiso de acceder a la población y ofrecer los servicios médicos, pero en esta ocasión no fue así, ya que “estas personas llegan al municipio y no son idóneas, no están formadas ni preparadas para brindar esa atención, por lo que ponen en riesgo la salud de la gente”.

Por ese motivo, alertan a la comunidad de no creer en las visitas que realizan los supuestos profesionales de la salud, ya que se podría tratar de una estafa, según indica Velarde Hernández. “El llamado es de manera preventiva, es probable que muchas personas hayan recibido la información y hayan entregado dinero. La modalidad de ellos es llegar con unos bonos, tipo boleta, toman los datos personales y piden un adelanto de una supuesta cita médica próxima y, bajo ese pretexto, engañan diciendo que el monto restante lo deben pagar en la valoración médica”.

La alcaldía publicó un comunicado pidiendo tomar precaución ante ese panorama, por eso informan a la comunidad abstenerse de recibir ofrecimientos de salud de personas que visten prendas de color rojo.