El tradicional desfile del Yipao, el evento más importante de las fiestas de Armenia

Con la participación de más de 50 Jeep Willys hoy se realizará por las calles de la ciudad de Armenia el tradicional desfile del Yipao, el evento más importante de las fiestas de la ciudad milagro.

Hoy domingo 12 de octubre, a partir de la 1:00 p.m., se realizará la versión XXXVII (37) del tradicional Desfile del Yipao, una manifestación cultural que desde 1988 rinde homenaje a los yiperos, símbolo de la identidad quindiana y protagonistas del desarrollo económico, social y cultural de la región durante más de siete décadas.

El desfile recorrerá las principales vías de la ciudad. El punto de partida será el parque de Los Aborígenes, en el sector de la Renault (Carrera 14 con Calle 19 Norte), avanzará por la avenida Bolívar, pasando por el parque Los Fundadores y el centro comercial Unicentro. Posteriormente, tomará la carrera 15 con calle 10 y culminará su recorrido en la Plaza de Bolívar, epicentro de la celebración.

El desfile contará con las categorías: Trasteo o “Coroteo”, Carga agrícola, Artes y oficios, Carga de café, Pique tradicional, Carga humana, Minguerra, Particulares y Piques acrobáticos.

En las categorías tradicionales participarán camperos Jeep Willys de los modelos CJ3A, CJ3B y CJ4, los cuales deben conservar su estructura original, sin modificaciones externas. En la categoría Artes y Oficios, se permitirá además la participación de los modelos CJ5, CJ7 y versiones alargadas.

De igual forma, se contará con una categoría de exhibición para vehículos Willys fabricados desde 1946, que se destaquen por su excelente estado de conservación y por su alto valor estético y patrimonial.

Érica Falla, directora de La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia confirmó que la entidad otorgará un estímulo económico de $1.600.000 (un millón seiscientos mil pesos) a los yiperos que participen en las categorías tradicionales del desfile, como reconocimiento al esfuerzo y la inversión que realizan para conservar y mantener viva esta manifestación cultural.

Cierres viales por el desfile del Yipao

Desde las 10 de la mañana habrá cierre de las calles que acceden a la avenida Bolívar entre las calles 26 norte y calle 10. Habrá cierre de la carrera 14 entre calles novena y 12. Cierre de la calle 12 entre carreras 14 y 15. cierre de la carrera 13 entre las calles 10 y 20.

Cierres viales por el desfile del Yipao en Armenia. Foto Cortesía alcaldía de Armenia

Alternativas viales

En sentido norte sur se podrá utilizar la carrera 19 desde el ordenador Vázquez Cobo hasta el centro y sur de la ciudad. Los usuarios habituales de la avenida Centenario podrán hacer uso de la misma en sentido norte sur desde la variante Chagualá.