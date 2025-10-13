VIDEO | Lo que se conoce del asesinato de un joven de 20 años en Piedecuesta. Detalles del crimen

Bucaramanga

Un joven identificado como Cristian Ferney Bautista Patiño de 20 años, fue asesinado con arma de fuego en la calle 3 con carrera 6, frente a un reconocido restaurante de comidas rápidas, en el barrio La Argentina de Piedecuesta.

De acuerdo con las autoridades, hacia las 6:10 de la noche del domingo 12 de octubre, la víctima se encontraba en plena vía pública cuando fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo, sacó un arma (al parecer una escopeta) y le disparó en una ocasión. Cristian Bautista, falleció en el lugar debido a las graves heridas en la cabeza.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible caso de sicariato derivado de ajustes ilegales de cuentas. Según información recolectada por las autoridades, el joven era conocido con el alias de “Bautista” y habría sido identificado como líder del grupo denominado “parche de La Argentina”, el cual mantenía conflictos con los grupos “parche de Villa Nueva” y “parche de Cerros”, presuntamente por disputas relacionadas con la comercialización de sustancias estupefacientes.

En video quedó el momento en el que el joven de 20 años fue impactado con arma de fuego

El equipo de la Sijín realizó la inspección técnica al cadáver, la recolección de evidencias y los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del sector, en los que se observa el momento del ataque.

Las autoridades confirman que hasta ahora no hay capturas por este hecho y pidieron a la comunidad entregar información que permita dar con la captura de los responsables del homicidio.

Comunidad de Piedecuesta conmocionada tras el hecho sicarial

Habitantes del barrio La Argentina y vecinos cercanos al lugar en el que sucedieron los hechos, comentaron que no es frecuente este tipo de situaciones violentas en ese sector.

“Estamos esperando que eso se arregle, porque eso nunca sucede aquí en este sector, porque todo es muy sano, la gente más que todo, muchos negocios, restaurantes y casas y la gente pues aquí vive pacíficamente. Pero si el problema viene de otro lado, el problema se avanza. Mirar cómo pueden solucionar el problema. Si saben por qué fue que mataron al muchacho”, relató de uno de los testigos en el lugar de los hechos.

Agregó que esperan que las autoridades den pronto con el paradero de los responsables de este crimen, para que esta situación no continúe y no existas represalias.

“Estamos a la expectativa de que las cosas se puedan arreglar. La gente corrió y el problema es que el tipo en ese momento como que iba a reaccionar también hacia otras personas, pero el tipo alcanzó a salir, a salir corriendo. Pero estábamos a la expectativa que lo cojan, encuentren el arma también, porque ahí está el problema”, comentó un hombre de la comunidad.