Falleció Nina Cabra, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la UNAB

Bucaramanga

La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Nina Alejandra Cabra Ayala, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.

A través de un comunicado oficial, la sala general de corporados, la junta directiva, el rector, los vicerrectores, directivos, profesores, empleados administrativos y estudiantes manifestaron sus condolencias a la familia, amigos y allegados de la reconocida docente, quien durante años contribuyó de manera significativa al fortalecimiento académico y humano de la institución.

Nina Cabra Ayala, se distinguió por su compromiso con la formación de comunicadores sociales y profesionales de las ciencias humanas, así como por su liderazgo en procesos académicos e investigativos que han aportaron al crecimiento y reconocimiento de la UNAB como una de las universidades de mayor prestigio en la región.

“Su liderazgo, compromiso y entrega a la formación de estudiantes dejaron una huella imborrable en la U.”, se lee en una comunicación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

La universidad invitó a la comunidad a honrar su memoria y legado, destacando el impacto que tuvo su labor en la educación y la vida de múltiples generaciones de estudiantes.