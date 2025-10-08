Una mujer fue capturada tras agredir con arma blanca a un policía en el Quindío

Armenia

En lo corrido del año ya son siete casos de agresión contra los policías en medio de los diferentes procedimientos donde los ciudadanos se tornan agresivos y la emprenden en su contra.

El caso reciente se registró en la madrugada del lunes 6 de octubre el sector de Plaza Nueva del municipio de La Tebaida cuando una mujer de 42 años de edad agredió con arma cortopunzante a un uniformado mientras atendía un caso de riña.

Al respecto el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que la mujer fue capturada y deberá responder por el delito de violencia contra servidor público.

Explicó que el uniformado recibió las heridas en su mano derecha por lo que fue incapacitado por tres días mientras se recupera de dichas lesiones.

“Sobre la 1 de la mañana aproximadamente en el sector conocido como Plaza Nueva de La Tebaida se procede a la captura de una mujer de 42 años de edad. Esta se da en el marco de un procedimiento de policía donde esta ciudadana agrede no solamente verbal, sino físicamente a uno de nuestros funcionarios, un patrullero de policía, causándole lesiones con arma cortopunzante en su mano derecha, lo cual conllevó a 3 días de capacidad, motivo por el cual esta persona es capturada por el delito de violencia contra servidor público", afirmó.

El alto oficial manifestó que en lo corrido del año se han presentado siete casos de agresiones en medio de la actividad policial por eso el llamado es al respeto de las autoridades y acatar las normas puesto que los uniformados solo están cumpliendo con su labor.

“Importante mencionar que durante este año ya son siete los casos que en el departamento se han presentado donde en el marco de la actividad de policía, los diferentes procedimientos por los ciudadanos proceden a agredir nuestros uniformados y nos hemos visto en la necesidad de capturarlos por el delito de violencia contra servidor público", mencionó.

El coronel fue claro que continuarán realizando las labores e intervenciones correspondientes para garantizar el orden público en los diferentes municipios del departamento.

“El llamado como siempre a los ciudadanos a acatar las normas a acatar la ley y a ser respetuosa de las autoridades y decirles que la policía esté en las calles precisamente para salvaguardar el orden y la seguridad de todos los ciudadanos para proteger su vida, así que llamarlos a esa tolerancia y a que no se molesten cuando la policía va a ejercer precisamente esas actividades que van para protegerlos a ellos en las calles", puntualizó.