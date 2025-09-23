Ni los soldados se salvan de las agresiones por operativos en el centro de Armenia: alcaldía
Así lo reveló el secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez
Carlos Arturo Ramírez, secretario de gobierno de Armenia y las agresiones
01:26
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Soldados del batallón de servicios acompañan operativos en Armenia. Foto: Cortesía archivo Alcaldía de Armenia
Armenia
Hay preocupación de las autoridades por los constantes ataques contra servidores públicos, policías, soldados, personal de la secretaria de gobierno y demás, en el último caso un habitante de la calle agredió a funcionarios de la secretaria de gobierno que de alguna forma respondieron y por eso se inicia la investigación.
El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez se refirió a la publicación de un video en redes sociales donde se observa a dos contratistas de la secretaria con chaleco verde reducir a un habitante en condición de calle que se había tornado violento durante el operativo en un paradero con espacio público en la capital del Quindío.
Contexto:
El funcionario puntualizó “se trató de una persona en condición de calle que fue requerida por nuestros gestores de convivencia donde se le socializó que se retirara del sitio debido a quejas ciudadanas.
Es muy importante eso, nosotros no solo hacemos el control normal, sino que también atendemos las quejas ciudadanas y ante una queja de un ciudadano, pues se le hizo el requerimiento a la persona quien reaccionó de manera grosera y agresiva con palabras fuertes contra los gestores, después se paró y agredió, que no aparece en el video cuando agrede por la espalda a uno de los gestores y al otro también intenta golpearlo quien reaccionó y es la parte que sí aparece en el video”
Entonces, de inmediato también se llamó a la Policía Nacional quién debe intervenir en estos casos para judicializar de ser el caso esta situación e investigar lo ocurrido.
Casos repetidos de agresión contra funcionarios públicos en Armenia
Carlos Arturo Ramírez, secretario de gobierno de Armenia subrayó “se ha vuelto costumbre que los ciudadanos apenas son requeridos, atacan de inmediato a la autoridad a los servidores públicos, sea quien sea, sea un gestor de convivencia, un agente de tránsito, un policía, un soldado.
Mire que, en el marco del CAM, Centro Administrativo Municipal en pleno centro de Armenia ya hemos tenido cuatro soldados agredidos por personas en condición de calle o vendedores ambulantes que son requeridos. Entonces, lo mismo nos pasa con la policía, con nuestros agentes de tránsito. ya es costumbre que irrespeten a la autoridad cuando son requeridos.