Se intensifica la campaña por la consulta del Pacto: Quintero y Cepeda visitaron ciudades en Colombia

Tras la aprobación de la Registraduría Nacional para la consulta bipartidista del Pacto Histórico, los precandidatos Daniel Quintero e Iván Cepeda visitaron durante el fin de semana algunas ciudades de Colombia para llevar sus campañas.

El precandidato Iván Cepeda el fin de semana visitó el municipio de Sincelejo presentó su propuesta agraria, además afirmó por medio de su cuenta de X que durante su visita compartió con cientos de mujeres comunitarias y sustitutas de este territorio.

CON CIENTOS DE MADRES COMUNITARIAS Y SUSTITUTAS EN SINCELEJO: pic.twitter.com/4y124fxnT0 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 11, 2025

Asimismo, afirmó que aprovechó ese momento para reunirse con precandidatas y precandidatos del pacto que apoyan su candidatura para la consulta del próximo 26 de octubre, además afirmó que también participaron de esta reunión jóvenes que participarán en las elecciones de los consejos municipales y de juventud el próximo 19 de octubre.

MI SÉPTIMO MENSAJE PROGRAMÁTICO: LA REVOLUCIÓN AGRARIA pic.twitter.com/sS8TeIzaSq — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 12, 2025

Por su parte, el precandidato Daniel Quintero estuvo en el departamento de Santander, visitando las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja. Por sus redes sociales el candidato compartió varias publicaciones en donde se encontraba compartiendo con varias personas en las plazas principales de estos lugares.

“Las plazas se vuelven a llenar. El pueblo volvió a creer. Vamos con toda!! El 26 de octubre vota Daniel Quintero.”, aseguró.

Así nos recibe Barrancabermeja. Vamos con toda.🇨🇴 pic.twitter.com/O2yk2B2p28 — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 11, 2025

Por ahora, se espera que ambos precandidatos junto a Carolina Corcho participen de la consulta interpartidista que se desarrollará el próximo 26 de octubre para elegir el candidato único que representará al Pacto Histórico en las elecciones del 2026.