¿Habrá o no consulta interna del Pacto Histórico? Detalles de la estrategia que planea el partido
Una reunión de urgencia citada por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, derivó en la estrategia con la que el Pacto Histórico busca contrarrestar el fallo.
La noticia de la presunta caída de la consulta interna del Pacto Histórico generó revuelo en la política colombiana, y en el mismo presidente, Gustavo Petro, quien citó de urgencia a una reunión a los precandidatos presidenciales del partido en la Casa de Nariño.
A la reunión asistieron Carolina Corcho, Iván Cepeda, Daniel Quintero, el ministro Armando Benedetti y el presidente Gustavo Petro, antes de que emprendiera el vuelo para su viaje a Bélgica.
La reunión duró alrededor de 4 horas, y concluyó con la estrategia que el precandidato Daniel Quintero había anunciado, y que consiste en impugnar la decisión para salvar la consulta del Pacto Histórico.