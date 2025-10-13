Plan retorno en Bogotá: así funciona el pico y placa regional y el reversible este lunes festivo

Colombia

Durante este lunes festivo, Bogotá y Soacha desarrollan el plan retorno con el objetivo de mejorar la movilidad de los viajeros que regresan a la ciudad tras el puente festivo. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que el pico y placa regional operará con normalidad y que habrá reversible en la carrera Séptima.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Acosta, hizo un llamado a los conductores para que programen sus desplazamientos y eviten los puntos de mayor congestión.

“Recomendamos a los viajeros regresar temprano y acatar las medidas de movilidad para garantizar un ingreso más ágil a Bogotá”, señaló el mandatario municipal.

Así funciona el pico y placa regional

El pico y placa regional aplica este lunes 13 de octubre en todos los accesos a la ciudad. La medida busca ordenar el ingreso de vehículos y se desarrollará de la siguiente manera:

De 12:00 del mediodía a 4:00 p. m. : solo pueden ingresar carros con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

: solo pueden ingresar carros con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: el ingreso será únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

el ingreso será únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Antes de las 12:00 p. m. y después de las 8:00 p. m.: todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

La medida se aplica en los principales corredores de acceso a Bogotá:

Autopista Norte Autopista Sur Avenida Centenario (calle 13) Calle 80 Carrera Séptima Avenida Boyacá – vía al Llano Vía Suba – Cota Vía a La Calera Vía a Choachí

Reversible en la carrera Séptima

Como complemento al plan retorno, las autoridades habilitarán el reversible en la carrera Séptima, que funcionará en un solo sentido, de norte a sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.

La medida estará vigente entre las 4:30 p. m. y las 9:00 p. m., dependiendo del flujo vehicular, y busca agilizar el ingreso de los viajeros provenientes del norte de la ciudad.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades recomiendan:

Revisar el estado de las vías antes de emprender el regreso.

Evitar conducir en los horarios de mayor congestión.

Mantener la documentación y el vehículo en regla.

Acatar las instrucciones de los agentes de tránsito.

El Distrito recordó que estas medidas buscan reducir los tiempos de viaje y garantizar un retorno más seguro para todos los viajeros.