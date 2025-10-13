Plan retorno en Bogotá: así funciona el pico y placa regional y el reversible este lunes festivo
Las autoridades distritales y municipales coordinan el plan retorno por el puente del Día de la Diversidad Étnica y Cultural. El alcalde de Soacha pidió a los conductores planear su regreso para evitar congestiones, especialmente en la Autopista Sur.
Durante este lunes festivo, Bogotá y Soacha desarrollan el plan retorno con el objetivo de mejorar la movilidad de los viajeros que regresan a la ciudad tras el puente festivo. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que el pico y placa regional operará con normalidad y que habrá reversible en la carrera Séptima.
El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Acosta, hizo un llamado a los conductores para que programen sus desplazamientos y eviten los puntos de mayor congestión.
“Recomendamos a los viajeros regresar temprano y acatar las medidas de movilidad para garantizar un ingreso más ágil a Bogotá”, señaló el mandatario municipal.
Así funciona el pico y placa regional
El pico y placa regional aplica este lunes 13 de octubre en todos los accesos a la ciudad. La medida busca ordenar el ingreso de vehículos y se desarrollará de la siguiente manera:
- De 12:00 del mediodía a 4:00 p. m.: solo pueden ingresar carros con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
- De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: el ingreso será únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
- Antes de las 12:00 p. m. y después de las 8:00 p. m.: todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.
La medida se aplica en los principales corredores de acceso a Bogotá:
- Autopista Norte
- Autopista Sur
- Avenida Centenario (calle 13)
- Calle 80
- Carrera Séptima
- Avenida Boyacá – vía al Llano
- Vía Suba – Cota
- Vía a La Calera
- Vía a Choachí
Reversible en la carrera Séptima
Como complemento al plan retorno, las autoridades habilitarán el reversible en la carrera Séptima, que funcionará en un solo sentido, de norte a sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.
La medida estará vigente entre las 4:30 p. m. y las 9:00 p. m., dependiendo del flujo vehicular, y busca agilizar el ingreso de los viajeros provenientes del norte de la ciudad.
Recomendaciones para los conductores
Las autoridades recomiendan:
- Revisar el estado de las vías antes de emprender el regreso.
- Evitar conducir en los horarios de mayor congestión.
- Mantener la documentación y el vehículo en regla.
- Acatar las instrucciones de los agentes de tránsito.
El Distrito recordó que estas medidas buscan reducir los tiempos de viaje y garantizar un retorno más seguro para todos los viajeros.