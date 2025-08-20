Minero murió luego de que una piedra de gran tamaño le cayera encima en el sur de Bolívar

Cartagena

Un nuevo accidente registrado en el sector minero del sur de Bolívar acabó con la vida de un hombre de 24 años y dejó heridas a otras cinco personas. De acuerdo con las primeras versiones, Hernán David Rodríguez Ramírez murió luego de que una piedra de gran tamaño le cayera encima.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El trágico hecho se registró en el sector conocido como Mina Walter del municipio de Montecristo, cuando el joven minero trabajaba en un socavón.

Al parecer, de un momento a otro ocurrió un deslizamiento de tierra que ocasionó el desprendimiento de una piedra de gran tamaño.

Presuntamente, esa piedra la cayó encima, dejándolo gravemente herido de manera inicial. Posteriormente, sus compañeros lo trasladaron a un centro asistencial donde perdió la vida pese a los esfuerzos médicos.

Hernán David Rodríguez residía en el corregimiento de Canelos, jurisdicción de Santa Rosa del Sur.