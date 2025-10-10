IDITEK llega con una propuesta educativa innovadora: lista de programas, alianzas y más beneficios

Colombia

La Institución de Educación Superior IDITEK se ha caracterizado por gestionar redes de conocimiento y desarrollo con sus estudiantes a través de la integración de la ciencia, la tecnología, las artes, así como por contar con alianzas estratégicas entre empresas, gobierno, academia y sociedad civil, con una propuesta de valor de garantizar el empleo de sus egresados.

En ese sentido, IDITEK busca identificar y potencializar talentos para la cocreación de soluciones a problemas y necesidades del entorno, con una metodología que ofrece conexión con empresas y proyectos reales desde el inicio de la formación, una integración activa entre teoría y práctica bajo el lema “Learning by Doing”, y el uso de plataformas de aprendizaje autónomo.

Además, ofrece la identificación de habilidades en los estudiantes para planes de desarrollo personalizados, así como un acompañamiento permanente con coaches y mentores, y credenciales con validez internacional. Por ese motivo, acá le contamos cuáles son sus programas vigentes y todo lo que debe saber:

Oferta académica de IDITEK

A continuación, le dejamos la lista completa de los programas y sus enfoques:

1. Técnico Profesional en Programación de Software:

- Software eficiente y escalable.

- Lenguajes de programación web y móvil (Python, JavaScript, Flutter, Kotlin).

- Bases de datos SQL y NoSQL.

- Metodologías ágiles (Scrum, AGILE, ProjectM).

- Pensamiento lógico y algorítmico.

- Seguridad y buenas prácticas en el desarrollo de software.

- Empleabilidad y emprendimiento.

2. Tecnología en Desarrollo de Software:

- Desarrollo avanzado de software y gestión de proyectos.

- Algoritmos y estructuras de datos.

- Desarrollo de aplicaciones móviles y multiplataforma.

- Modelado de bases de datos.

- Gestión ágil de proyectos.

- Sistemas operativos y redes.

3. Tecnología en Analítica de Datos:

- Manejo de bases de datos SQL y NoSQL.

- Estadística y modelado predictivo.

- Algoritmos para la toma de decisiones.

- Machine learning e inteligencia artificial.

- Big Data y computación en la nube.

- Ética y seguridad en datos.

4. Técnico Profesional en Operación de Proyectos:

- Gestión ágil y tradicional de proyectos.

Scrum, Agile, Waterfall y PMBOK.

- Uso de plataformas Big Data, Cloud y Blockchain.

- Planificación, ejecución y cierre de proyectos.

- Comunicación efectiva y liderazgo de equipos.

- Identificación y mitigación de riesgos.

5. Tecnología en Gestión y Desarrollo de Proyectos:

- Uso de herramientas digitales líderes (Jira, Trello, Asana, MS Project).

- Scrum, Kanban y metodologías ágiles.

- Gestión de proyectos y liderazgo.

- Gestión de la innovación.

- Trabajo en casos reales con empresas.

6. Técnico Profesional en Marketing Digital:

- Estrategias de marketing basadas en datos.

- Storytelling y gestión de contenido multimedia.

SEO/SEM, Growth Hacking y CRO.

- Social Media Management y cocreación con comunidades.

- Publicidad programática y campañas multicanal.

- Analítica digital (Google Analytics, Data Studio, BigQuery).

- Automatización y CRM (HubSpot, Mailchimp).

- Planificación y ejecución de campañas 360° digitales.

Alianzas de IDITEK

Esta institución cuenta con amplia una red de aliados y contactos internacionales, entre los que se encuentra CEVER de México, CUC University de Estados Unidos, la Universidad de la Costa, EIT en Ecuador, la Alianza Iberoamérica, que es de la Unión Europea y cuenta con 10 universidades, y El Salvador.

De esta manera, IDITEK ofrece distintos factores diferenciales, como su innovación académica y curricular, la flexibilidad en las modalidades de estudio, el enfoque en la digitalización y las tecnologías emergentes, el fomento a la innovación y el emprendimiento, la promoción de una red de colaboración internacional, el desarrollo de habilidades blandas, las alianzas con empresas y proyectos reales, así como cuenta con una infraestructura moderna y laboratorios tecnológicos dispuestos para su comunidad académica