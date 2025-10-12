Internacional

“La guerra entre Israel y Hamás ha terminado”: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos afirmó que la guerra en Gaza “terminó” mientras se dirigía a Israel y Egipto para celebrar el acuerdo de cese al fuego y de liberación de rehenes.

Ciudad de Gaza y Donald Trump. Fotos: (Photo by Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images) / (Photo by Leon Neal/Getty Images)

Ciudad de Gaza y Donald Trump. Fotos: (Photo by Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images) / (Photo by Leon Neal/Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió un viaje a Israel y Egipto, que será, según dijo, un momento “muy especial” de cara a poner fin a la guerra en Gaza.

“Este va a ser un momento muy especial”, dijo Trump a periodistas en la Base Conjunta Andrews justo antes de abordar el Air Force One. “Todos están muy emocionados por este momento”.

Además, desde el Air Force One de camino a Tel Aviv, aseguró que la guerra entre Israel y Hamás “ha terminado, ¿lo entienden?”, afirmó el mandatario Estadounidense.

Lea también: El futuro de Gaza está en manos de la comunidad internacional: Sandra Borda sobre acuerdo de Trump

El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe de la CIA, John Ratcliffe, también viajan a bordo del avión presidencial, dijo la Casa Blanca.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad