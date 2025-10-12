“La guerra entre Israel y Hamás ha terminado”: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió un viaje a Israel y Egipto, que será, según dijo, un momento “muy especial” de cara a poner fin a la guerra en Gaza.

“Este va a ser un momento muy especial”, dijo Trump a periodistas en la Base Conjunta Andrews justo antes de abordar el Air Force One. “Todos están muy emocionados por este momento”.

Además, desde el Air Force One de camino a Tel Aviv, aseguró que la guerra entre Israel y Hamás “ha terminado, ¿lo entienden?”, afirmó el mandatario Estadounidense.

El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe de la CIA, John Ratcliffe, también viajan a bordo del avión presidencial, dijo la Casa Blanca.