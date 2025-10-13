Expresidente francés Sarkozy ingresará a la cárcel el 21 de octubre

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresará el 21 de octubre a la prisión de La Santé en París, donde cumplirá la condena de cinco años dictada en su contra en septiembre por maniobrar para financiar ilegalmente su campaña electoral de 2007 con dinero libio.

Sarkozy, de 70 años, se convertirá en el primer exjefe de Estado francés encarcelado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Philippe Pétain acabó entre rejas por colaborar con la Alemania nazi durante el régimen de Vichy.

Además, será el primer expresidente de un país de la Unión Europea en ir a prisión.

Pese a que apeló la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Correccional de París, Sarkozy irá a La Santé por la orden de prisión emitida en su contra. El tribunal justificó esta medida por la “excepcional gravedad de los actos” cometidos por un líder político que entonces aspiraba al máximo cargo de la República francesa.

El político conservador ejerció de presidente de 2007 a 2012. Fue condenado el 25 de septiembre por conspiración para delinquir al permitir que sus allegados solicitaran al régimen libio de Muamar el Gadafi financiación ilegal para la campaña presidencial que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo.

Una vez en prisión, sus abogados podrán presentar una solicitud de puesta en libertad ante el Tribunal de Apelación, que tendrá un plazo máximo de dos meses para resolverla.

Sarkozy acusa politización de la justicia

El exmandatario compareció este lunes, 13 de octubre, ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.

Sus críticas en las últimas semanas a una “injusticia insoportable” y a la presunta politización de los jueces en su contra le cosecharon apoyos en sectores de la derecha y de la ultraderecha.

Tres días después de su condena por asociación delictiva -fue absuelto del delito de corrupción-, Sarkozy dijo que lucharía “hasta el último aliento” para que se reconozca su “honestidad”. Y aseguró, con optimismo: “Ganaré”.

Ni su condena ni la cercanía de su entrada en prisión han detenido su vida social. El miércoles pasado celebró una fiesta de “despedida” en un pabellón del Bosque de Boulogne, en París, con un centenar de asistentes, entre los que estaba el actual secretario general del Elíseo, Emmanuel Moulin, y la ministra de Cultura, Rachida Dati, informó el diario Le Figaro.

Los jueces en apelación y en primera instancia consideraron probados que en su campaña de 2012 se gastó el doble de lo que autoriza la ley, con una trama de facturas falsas para ocultar una doble contabilidad.

De confirmarse esa pena, sería la segunda definitiva pronunciada contra el expresidente, que en febrero del año pasado fue condenado a un año de cárcel por un caso de corrupción y tráfico de influencias, pena que cumplió en arresto domiciliario con brazalete electrónico entre febrero y mayo pasados, antes de ser puesto en libertad condicional por su edad.