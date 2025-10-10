Macron vuelve a nombrar a Lecornu como primer ministro en medio de la crisis política en Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró nuevamente a Sébastien Lecornu como primer ministro, pese a su dimisión el lunes pasado.

La salida de Lecornu agravó la crisis política que sacude al país europeo desde 2024 y se convirtió en el tercer jefe de gobierno en salir del cargo en un año.

De vuelta en el poder, el centroderechista tiene la misión de obtener mayorías en el parlamento para aprobar el presupuesto de la nación para el próximo año.

Semanas antes, medio millón de personas se manifestaron en contra de la “política de austeridad” en el plan fiscal de Macron. Además, solicitaron un aumento en los impuestos a los multimillonarios.

A través de la red social X, el dimisionario Lecornu dijo que “hay que terminar con la inestabilidad política que daña la imagen de Francia y sus intereses”. También aseguró que su equipo de Gobierno estará formado por personalidades que no tengan ambiciones para las presidenciales de 2027.

“Haré todo lo que esté en mi mano para dotar de un Presupuesto a Francia hasta finales de año y para responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas”, declaró.

Gobierno de Macron en Francia en crisis

El reto para Lecornu no es fácil. El adelanto electoral de 2024, que Macron convocó sin consultar a sus aliados, dejó una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Desde entonces, el Parlamento tumbó a dos primeros ministros, el conservador Michel Barnier en diciembre y el centrista François Bayrou, cuando intentaban aprobar unos presupuestos.

Una nueva reunión de más de dos horas este viernes entre Macron y la mayoría de líderes políticos confirmó que hay un “camino posible para tejer compromisos” y evitar un nuevo adelanto de las legislativas con Lecornu en el mando.

Oposición amenaza con tumbar a Lecornu

Tanto la extrema derecha como la izquierda radical, que no fueron invitados a esa reunión, ya amenazaron con censurar “este nuevo corte de mangas de un irresponsable ebrio de poder”, en palabras del izquierdista Manuel Bompard.

Sobre la composición del gobierno, Lecornu aseguró que deberá encarnar la “renovación” y reiteró que sus miembros no deberán tener la ambición de presentarse a la elección presidencial de 2027, a la que ya no podrá concurrir Macron.

“Todos los asuntos” evocados durante las consultas estarán abiertos al debate en el Parlamento, indicó el primer ministro, en una referencia velada a la impopular reforma de las pensiones que Macron impuso por decreto en 2023.

Esta referencia busca atraer a la oposición socialista, que reclamaba un debate sobre el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años, pero estos ya advirtieron que no hay “ningún pacto” con Lecornu para salvarlo de una censura.

La principal misión del próximo gobierno será presentar rápidamente unas cuentas que recaben una mayoría en la Asamblea y permitan sanear las arcas públicas, cuyo nivel de deuda alcanzó en junio el 115,6% del PIB.