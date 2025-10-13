¿Cuándo jugará Deportivo Cali la semifinal de Copa Libertadores Femenina 2025?

Deportivo Cali Femenino celebrando la anotación ante São Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 / Deportivo Cali

Deportivo Cali superó 2-0 a São Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025, que se está celebrando en Buenos Aires, Argentina. Las actuales campeonas de Colombia, continúan ratificando el gran nivel que mostraron en el torneo local y van por el paso a la final de esta cita continental.

Las caleñas jugaron con una defensa muy sólida y fueron contundentes en el ataque, lo que les dio el paso a la siguiente instancia. Las brasileñas, por su parte, que no habían perdido en este torneo, no lograron descifrar su juego y quedaron eliminadas.

Los equipos colombianos femeninos vienen siendo protagonistas de este torneo, con representantes como América de Cali e Independiente Santa Fe. Sin embargo, la única vez que un equipo nacional se quedó con este trofeo fue en 2018, tras lo realizado por Atlético Huila.

Las azucareras harían historia para su club, si logran llegar a la final de la Copa Libertadores. Dado que han participado en este torneo, en tres oportunidades, siendo su mejor participación en el 2022, donde se quedó con el cuarto puesto, tras enfrentarse con América de Cali por el tercer lugar.

En la semifinal, las dirigidas por Jhon Albert Ortiz, tendrá que verse la cara con Colo-Colo. Equipo chileno que sigue invicto y ganado todos sus encuentros. En la fase anterior dejó en el camino a Libertad, por la mínima diferencia con anotación de la delantera Mary Valencia.

Hora, fecha y cómo seguir este partido

La primera semifinal de la Libertadores Femenina, será entre Colo-Colo y Deportivo Cali, este miércoles 15 de octubre a las 2:00 P.M. (hora colombiana), en el estadio Florencio Sola, casa de Banfield, donde las azucareras han jugado todos sus compromisos. En Colombia lo podrá seguir a través de la transmisión de Pluto TV.

En la otra llave que definirá a las finalistas de esta edición 2025, por el torneo más importante a nivel de clubes CONMEBOL femeninos. Se enfrentarán Ferroviaria y Corintias (vigentes campeonas), los dos equipos brasileños ya saben lo que es levantar el trofeo de la gloria continental.