Cabo Verde clasifica por primera vez a una Copa del Mundo: Repase los clasificados al Mundial 2026

Cabo Verde goleó 3-0 al Eswatini, con goles de Dailon Livramento, a los 48 minutos, de Willy Semedo, a los 54 minutos, y de Stopíra, a los 90+1 minutos, clasificándose por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

La selección de Cabo Verde llegó a 23 puntos en el Grupo D de las Eliminatorias Africanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Camerún terminó en el segundo puesto e irá al repechaje.

A la fecha, 22 selecciones se han clasificado a la Copa del Mundo del próximo año. África cuenta con nueve cupos directos al próximo Mundial, de los cuales ya se han asegurado también Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana.

Repase los clasificados al Mundial del 2026

Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá (3).

Sudamérica: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay (6).

Asia: Australia, Japón, Irán, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán (6).

Oceanía: Nueva Zelanda (1).

África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde (6).

Por su parte, cuatro selecciones africanas irán al Repechaje, el cual se disputará durante el mes de marzo y en el que se estarán enfrentando a Bolivia, selecciones de Asia, de la Concacaf o de la misma confederación africana.