Mundial de fútbol

Cabo Verde clasifica por primera vez a una Copa del Mundo: Repase los clasificados al Mundial 2026

A la fecha, 22 selecciones han asegurado su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Jugadores de la selección de Cabo Verde / Twitter: @fcfcomunica

Jugadores de la selección de Cabo Verde / Twitter: @fcfcomunica

Cabo Verde goleó 3-0 al Eswatini, con goles de Dailon Livramento, a los 48 minutos, de Willy Semedo, a los 54 minutos, y de Stopíra, a los 90+1 minutos, clasificándose por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

La selección de Cabo Verde llegó a 23 puntos en el Grupo D de las Eliminatorias Africanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Camerún terminó en el segundo puesto e irá al repechaje.

A la fecha, 22 selecciones se han clasificado a la Copa del Mundo del próximo año. África cuenta con nueve cupos directos al próximo Mundial, de los cuales ya se han asegurado también Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana.

Vea también

Repase los clasificados al Mundial del 2026

Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá (3).

Sudamérica: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay (6).

Asia: Australia, Japón, Irán, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán (6).

Oceanía: Nueva Zelanda (1).

África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde (6).

Por su parte, cuatro selecciones africanas irán al Repechaje, el cual se disputará durante el mes de marzo y en el que se estarán enfrentando a Bolivia, selecciones de Asia, de la Concacaf o de la misma confederación africana.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad