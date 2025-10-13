Adrián Ramos, muy cerca de meterse al Top 3 de goleadores históricos del América: Así va el listado

América de Cali consiguió un triunfo agónico que le permite seguir con vida en la Liga colombiana 2025-II, tras derrotar 3-2 a La Equidad, en juego válido por la fecha 15 del presente campeonato.

Los goles para el triunfo vallecaucano fueron convertidos por Adrián Ramos, Jean Pestaña y Yojan Garcés, este último a los 90+3 minutos, cuando el juego se encontraba igualado 2-2.

El de Ramos, que significó el 1-1 parcial, es el primer tanto del goleador de 39 años desde su retorno al equipo. El delantero caucano duró varios meses fuera de las canchas, luego de anunciar su retiro de la institución.

¿Cuántos goles ha marcado Adrián Ramos con América?

Con este gol, un remate de cabeza tras un rebote del portero Yimmy Gómez, Adrián Ramos completó 106 anotaciones con el América de Cali, una extraordinaria cifra que lo tiene a las puertas de ingresar al Top 3 de máximos anotadores en la historia del club.

Ramos se encuentra a solo dos anotaciones de igualar al histórico delantero paraguayo Juan Manuel Battaglia, quien anotó 108 tantos con el equipo Escarlata. Battaglia militó en el club entre 1979 y 1988, conquistando seis títulos de Liga con el equipo.

El segundo goleador histórico del América de Cali es el argentino Jorge ‘La Fiera’ Cáceres, quien anotó 136 tantos en dos periodos, entre 1973 y 1974, y 1976 y 1981. El récord absoluto seguirá vigente durante varios años, el cual conserva Anthony de Ávila, quien marcó 208 goles con el club.

Adrián Ramos ha ganado dos títulos de Liga con el América de Cali, la primera en el año 2008 y la segunda en la temporada 2020.