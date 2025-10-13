A la cárcel una mujer que drogaba a los hombres con fármacos veterinarios para robarlos

La Fiscalía señaló a Gloria Ayde Huertas Llano de haber asesinado a su esposo, el patrullero de la Policía Iván Arturo Zorro Penagos, y a sus dos hijos. Foto: Getty Images( Thot )

La Fiscalía General de la Nación informó que una mujer identificada como Melisa Porras Domínguez fue condenada a 14 años de prisión por haber drogado y robado a varios hombres en Bogotá, tras contactarlos a través de aplicaciones de citas.

Según la investigación adelantada por la Seccional Bogotá, Porras utilizaba perfiles falsos en distintas plataformas para atraer a hombres con quienes fingía querer una relación sentimental.

Luego de establecer confianza, los convencía de pactar un encuentro presencial. En las reuniones, les ofrecía bebidas mezcladas con medicamentos veterinarios, lo que provocaba que las víctimas perdieran la conciencia.

Mientras los hombres se encontraban inconscientes, la mujer les robaba sus pertenencias, incluyendo dinero en efectivo, celulares, objetos de valor y en algunos casos, realizaba transacciones bancarias desde sus cuentas. En uno de los casos, incluso se llevó un vehículo.

Las autoridades recibieron 11 denuncias entre julio de 2023 y enero de 2025, que permitieron establecer un patrón de actuación y dar con la responsable. El monto total del hurto supera los 400 millones de pesos.

Durante la audiencia de acusación, Melisa Porras aceptó los delitos de hurto calificado y agravado, así como hurto por medios informáticos y semejantes. Un juez penal de conocimiento de Bogotá dictó sentencia y ordenó que la mujer cumpla su condena en un establecimiento carcelario.