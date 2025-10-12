ISAGEN abre compuertas del Embalse Topocoro por aumento de lluvias en la cuenca del Río Sogamoso

Bucaramanga

ISAGEN anunció que este domingo 12 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, se abrieron nuevamente las compuertas del canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido a que el embalse Topocoro alcanzó niveles cercanos a los 320 metros sobre el nivel del mar.

Según la compañía, las lluvias en la cuenca del río Sogamoso se han mantenido con intensidad, generando un aumento considerable en los caudales de los ríos Suárez y Chicamocha, que alimentan el embalse. Esta situación, sumada al mantenimiento mayor que se adelanta en la Unidad número 3 de generación, obliga a restringir parcialmente el paso del agua y a ejecutar maniobras controladas de vertimiento.

ISAGEN informó que mantiene comunicación constante con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, los cuerpos de bomberos, hospitales y emisoras locales, de acuerdo con los protocolos del Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC).

La empresa recomendó a las comunidades ubicadas entre el Puente La Paz y la presa Latora abstenerse de ingresar al cauce del río, evacuar las islas formadas, proteger a los niños y movilizar el ganado hacia zonas altas. También advirtió que algunos cultivos podrían verse afectados por inundaciones.