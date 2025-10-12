Un año de la Operación Perseo: FFMM consolidan control en El Plateado, Cauca

Colombia

Hoy se cumple un año desde que 1.400 hombres de comandos especiales y antiterroristas ingresaron a El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, en el marco de la Operación Perseo, considerada una de las ofensivas militares más complejas y controversiales de las últimas décadas.

¿Cuál es el objetivo de la operación Perseo?

El objetivo de lo Perseo es claro: recuperar el control de una de las zonas más críticas del país, dominada durante años por grupos armados ilegales, y actualmente las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Durante estos doce meses, los resultados operacionales han mostrado resultados que incluyen cinco integrantes de las disidencias neutralizados, es decir, unos muertos, otros capturados y otros que se entregaron voluntariamente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció frente a la entrega voluntaria de alias Kevin, en el Micay, asegurando que era un resultado que se daba por la presión de las tropas en medio de la operación Perseo.



Además, van diez capturados y trece menores de edad recuperados y puestos bajo protección del ICBF. También, más de 400 artefactos explosivos improvisados fueron destruidos y 359 minas antipersonal neutralizadas, reduciendo el riesgo para la población civil.

La operación combinó el despliegue de aeronaves, artillería, vehículos blindados y modernos sistemas de vigilancia, garantizando, según las Fuerzas Militares, una ejecución precisa y ajustada a los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Pero la ofensiva no se ha limitado al componente armado. Anunciaron también, que el Ejército ha entregado más de 80 toneladas de ayudas humanitarias a comunidades vulnerables y liderado trabajos de mantenimiento en acueductos para garantizar el acceso al agua potable.

También se reinstalaron antenas de telefonía celular, restableciendo la comunicación en una región que permanecía incomunicada durante años.

Uno de los hitos más importantes fue la instalación del puente militar La Esperanza, en medio de condiciones climáticas adversas. Esta estructura conecta a más de 25.000 habitantes de Argelia y El Tambo, mejorando el acceso a servicios básicos y dinamizando el comercio local.

¿La Perseo ha sido suficiente?

Pese a los avances, las tropas aún no han recuperado completamente el control del cañón del Micay. Los soldados permanecen desplegados en El Plateado y áreas aledañas, pero gran parte del territorio continúa bajo influencia de las disidencias de Iván Mordisco.

Sin embargo, el control militar ya se ha extendido hasta el caserío La Hacienda, a unos 30 minutos en la vía hacia El Tambo, un corredor clave para el narcotráfico en el suroccidente del país.