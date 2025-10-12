“Solo le pregunto si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis”: Petro a María Corina

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dedicó una nueva publicación en su cuenta a través de la red social X a la lideresa de la oposición venezolana y reciente ganadora del Premio Nóbel de Paz, María Corina Machado.

Petro afirmó que no defiende a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro; sin embargo, cuestionó la relación de Machado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y “sus amigos nazis”.

El mandatario le pidió a la ganadora del Nóbel de Paz que promueva el diálogo y que ayude a detener “una invasión en su país”, siguiendo la intervención militar estadounidense en el Mar Caribe, con el pretexto de lo que la Casa Blanca calificó como un “conflicto armado” en contra del narcotráfico.

“Ningún ciudadano decente de Venezuela puede desear la invasión extranjera a la Patria de Bolívar”, sostuvo Petro, afirmando que, si ocurriese, la región viviría “otros cien años de soledad”, en referencia de la obra del también Nóbel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez.

De acuerdo con Petro, Colombia colaborará con el proceso de diálogo en Venezuela. Además, Petro rechazó nuevamente la intervención ordenada por el gobierno norteamericano de Donald Trump.

Esta semana se registró un nuevo ataque mortal de EE. UU. contra una embarcación en el Caribe. Petro denunció que había ciudadanos colombianos a bordo.