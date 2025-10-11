Mujeres por la Democracia Colombia destacó Nobel de María Corina Machado

Querida María Corina,

Hoy te escribimos desde Colombia, con el corazón lleno de admiración y esperanza.

Tu voz ha demostrado que el verdadero liderazgo no se ejerce desde el poder individual, sino desde el propósito colectivo.

Cuando dijiste “yo soy parte de un movimiento”, nos recordaste que la fuerza de una causa no está en una sola persona, sino en las miles que se levantan cada día para defenderla.

El Premio Nobel de la Paz que hoy recibes honra esa visión: la de una mujer que hizo de la adversidad su fuerza y del servicio a los demás, su razón de ser. Tu coherencia, tu humildad y tu compromiso con la libertad inspiran a toda una generación de mujeres que creemos en la democracia como el camino hacia la paz y la justicia.

Gracias por recordarnos que liderar es sumar, escuchar, unir. Que el cambio verdadero nace cuando actuamos juntas, con convicción y propósito.

Tu ejemplo nos impulsa a seguir trabajando, desde cada rincón de Colombia, por una democracia más sólida, más libre y más humana porque también aquí, en nuestro país, debemos protegerla, cuidarla y promoverla cada día. Defender la democracia es defender la libertad, el diálogo y el respeto por las instituciones que sostienen nuestra convivencia. Tu voz nos recuerda que esa tarea empieza en cada una de nosotras.

Con respeto, admiración y esperanza,

Las mujeres de Colombia que creen en la democracia