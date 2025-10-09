La barbarie que hoy se vive en Palestina puede ocurrir en el Caribe: Petro por ataques de EE.UU.

Avanza la tregua entre Israel y Hamás, pero los desacuerdos entre Donald Trump y Gustavo Petro, no paran.

La política antidrogas y la descertificación a Colombia, hacen parte de los bloqueos de una relación que parece no tener cerca una reconciliación.

A esto se le suma los desacuerdos que ha tenido el presidente colombiano con los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano, pues asegura que no tienen justificación y estarían violando el derecho internacional.

“Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe”, señaló.

Incluso, aseguró que en la última lancha que derribaron en aguas internacionales en frente de Venezuela, le pertenecía a colombianos.

“Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, denunció.

¿Qué contestó el gobierno de Trump?

La Casa Blanca se pronunció y le pidió al Presidente colombiano que se retracte públicamente de su afirmación “infundada y reprochable”, en la que aseguró que la lancha que había sido impactada en un reciente bombardeo en el Mar Caribe era colombiana y llevaba colombianos a bordo.

¿Qué respondió el presidente colombiano?

Primero aseguró que los que tienen que verificar la información es el Gobierno de Estados Unidos, sobre la quinta lancha que fue derribada y los tripulantes que iban a bordo.

Luego, en medio de su intervención en el encuentro social preparatorio de la Cumbre CELAC–UE, Migración de América Latina y el Caribe, desde Bélgica; el mandatario puntualizó en que no tiene porqué retractarse,.

“Yo no tengo por qué hacerle caso a exigencias, esos datos salen de nuestras estadísticas cuando revisamos todo lo que se ha incautado en el Caribe con ayuda nuestra, porque llevamos 1.000 toneladas incautadas sin un muerto“, dijo.

Además, señaló ante el mundo que la barbarie de Palestina puede ocurrir en el Caribe, e hizo un llamado para que no se convierta en un crimen contra el pueblo latinoamericano.

“Están cayendo misiles sobre población civil en lanchas en el Caribe, ¿menos números? Sí, pero es lo mismo, la misma voluntad bárbara de tirar un misil a gente desarmada. Es cierto que matar civiles con armas es un crimen de guerra, pero un crimen de guerra no se puede responder con un genocidio; pensar que eso es normal y lógico, pues va a hacer que cometan un crimen contra el pueblo latinoamericano".