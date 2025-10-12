Riña entre internos deja un muerto en la Cárcel Distrital de Barranquilla

Un enfrentamiento al interior de la Cárcel Distrital El Bosque, en Barranquilla, terminó con la muerte de un recluso de 43 años, identificado como Douglas Adolfo Vergara Cupidan. Según reportes preliminares, el hombre fue atacado con un arma blanca dentro de una celda de aislamiento, donde compartía espacio con otro interno.

La víctima recibió una herida en el cuello que terminó siendo mortal. Aunque Vergara fue trasladado con vida al centro asistencial Camino El Bosque, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones. Las primeras versiones indican que la pelea entre ambos habría sido producto de conflictos personales previos.

El presunto agresor tiene nueve anotaciones

El presunto agresor fue identificado como José Euclides Flórez Blanco, alias ‘El Ñeco’, quien cuenta con nueve anotaciones, incluyendo anotaciones por porte ilegal de armas, acceso carnal violento, hurto y tráfico de estupefacientes. Ambos involucrados registraban antecedentes judiciales, incluso por delitos de carácter sexual.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente.