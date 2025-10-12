Procuraduría abre indagación por presuntas irregularidades en túneles de la Transversal del Sisga

Colombia

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa, en busca de los responsables de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por presuntas irregularidades en la ejecución de obras del contrato de concesión Transversal del Sisga, una de las vías estratégicas que conecta el centro del país con los Llanos Orientales.

De acuerdo con la información preliminar, la investigación se centra en los túneles La Presa, Pluma de Agua, La Cascada, Moyas, Muros I y Muros II, ubicados en la unidad funcional número 3 del proyecto, que presentarían fallas en el sistema de energización, lo cual podría transgredir la normatividad vigente en materia de diseño, construcción, operación y mantenimiento de túneles de carretera, establecida por el INVIAS en 2021.

Ante estas presuntas anomalías, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público anunció la realización de una visita técnica a las obras, con el fin de verificar sus condiciones reales de funcionamiento y seguridad.

Paralelamente, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la recolección de pruebas documentales para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos, así como las posibles responsabilidades de funcionarios o contratistas de la ANI.

¿Qué es la Transversal del Sisga?

El proyecto Transversal del Sisga es una concesión vial de gran importancia estratégica, pues busca mejorar la conectividad entre Cundinamarca, Boyacá y Casanare, facilitando el tránsito de carga y pasajeros entre el altiplano cundiboyacense y los Llanos Orientales.