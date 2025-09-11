Ante el cierre de la vía Bogotá–Villavicencio, concesión Transversal del Sisga aumentó el personal

Tunja

El cierre desde hace varios días de la vía Bogotá – Villavicencio ha provocado un incremento en el paso de vehículos de carga por la Transversal del Cusiana y más livianos por la Transversal del Sisga lo que obligó a la Concesión a cargo de esta carretera a aumentar el personal que hace presencia en la vía que está habilitada, aunque en algunos tramos el paso es sólo a un carril.

Guillermo Rodríguez, director de operaciones de la Concesión Transversal del Sisga anunció las acciones que se han tomado para asegurar la movilidad.

“Nuestra vía Transversal del Sisga es la vía alterna que tiene el centro del país con los Llanos orientales, actualmente tiene un incremento significativo del tráfico producto del cierre de la vía Bogotá – Villavicencio. De acuerdo con esto, como concesión implementamos un plan de contingencia que nos permitirá garantizar la movilidad, la seguridad y la atención oportuna de cualquier novedad en vía para nuestros usuarios, incluyendo nuestra estación de peaje, en la cual se dotó de personal de refuerzo para no generar ningún traumatismo al paso de los usuarios”.

Reitero la necesidad de que los usuarios de la vía acaten las recomendaciones.

“Acaten las instrucciones de nuestro personal en vía, los controladores viales en los pasos que tenemos restricción a un carril, no excedan los límites de velocidad, atiendan las señales de tránsito y muy importante, tengan en cuenta la restricción de peso vehicular que actualmente para el corredor vial está en 16 toneladas”.

La concesión recordó que una de las obras que se adelanta en este momento es la construcción de las pasarelas peatonales en el puente de la Sardina, con el posicionamiento de las dos vigas longitudinales para iniciar la etapa final de esta obra que fortalece la seguridad y la movilidad en la Comunidad de San Luis de Gaceno.