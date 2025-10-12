Bogotá

Petro pidió al Ministerio de Industria y Comercio que retire los aranceles a telas y cueros

El mandatario aseguró que si la confección colombiana logra reducir además los costos financieros, energéticos y de insumos:“podrá ser una de las grandes exportadoras del país”.

Intervención del presidente Gustavo Petro en el II Foro Global Gateway, Alianzas en una era geopolítica

Intervención del presidente Gustavo Petro en el II Foro Global Gateway, Alianzas en una era geopolítica / Presidencia de la República

Mariana Neira

Z. Guzmán

El presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X afirmó que dio instrucción al Ministerio de Comercio e Industria de retirar todos los aranceles a las importaciones de telas y cuero, que actualmente alcanzaban hasta el 40 %.

La medida busca reducir costos de producción en sectores clave como la moda, el calzado y la marroquinería, y fortalecer la competitividad de la industria nacional.

Le he pedido a la Ministra de Comercio e Industria que quite todos los aranceles a telas y cueros para proteger y expandir las confecciones (…) que dan más riqueza, más valor agregado y más trabajo”, señaló el mandatario.

Petro añadió que si la confección colombiana logra reducir además los costos financieros, energéticos y de insumos: “podrá ser una de las grandes industrias exportadoras del país”.

El anuncio responde a un llamado del sector textil, que argumentaba que los altos aranceles dificultaban la competencia frente a productos importados de bajo costo.

Las peticiones desde el sector textil

La medida ordenada por Petro sigue una serie de peticiones hechas por el sector textil, a nombre del presidente de la Cámara Colombiana de la Confección (CCC), Guillermo Elías Criado, quien también pidió que se eliminen los aranceles al hilo.

“¿Favorecer a 142.000 empresas populares que representan el 99% del empleo del sector Moda o proteger a dos empresas afiliadas a un gremio A, que se oponen sistemáticamente a todas sus reformas y no representan al sistema moda colombiano?“, cuestionó Criado a través de la red social X.

De acuerdo con el presidente de la CCC, la industria genera 2.5 millones de empleos en todo el país y “el 70% de estos empresarios son mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia, que sostienen con su trabajo el tejido productivo y social de Colombia”, añadió.

