Petro pidió al Ministerio de Industria y Comercio que retire los aranceles a telas y cueros

Intervención del presidente Gustavo Petro en el II Foro Global Gateway, Alianzas en una era geopolítica / Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X afirmó que dio instrucción al Ministerio de Comercio e Industria de retirar todos los aranceles a las importaciones de telas y cuero, que actualmente alcanzaban hasta el 40 %.

La medida busca reducir costos de producción en sectores clave como la moda, el calzado y la marroquinería, y fortalecer la competitividad de la industria nacional.

“Le he pedido a la Ministra de Comercio e Industria que quite todos los aranceles a telas y cueros para proteger y expandir las confecciones (…) que dan más riqueza, más valor agregado y más trabajo”, señaló el mandatario.

Petro añadió que si la confección colombiana logra reducir además los costos financieros, energéticos y de insumos: “podrá ser una de las grandes industrias exportadoras del país”.

El anuncio responde a un llamado del sector textil, que argumentaba que los altos aranceles dificultaban la competencia frente a productos importados de bajo costo.

Las peticiones desde el sector textil

La medida ordenada por Petro sigue una serie de peticiones hechas por el sector textil, a nombre del presidente de la Cámara Colombiana de la Confección (CCC), Guillermo Elías Criado, quien también pidió que se eliminen los aranceles al hilo.

He pedido a la ministra de comercio e industria que quite todos los aranceles a telas y cueros para proteger y expandir las confecciones textiles y con cuero que dan más riqueza más valor agregado y más trabajo.



Si la confección colombiana que tiene calidad, puede reducir costos… https://t.co/mxByR8rijw — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 12, 2025

“¿Favorecer a 142.000 empresas populares que representan el 99% del empleo del sector Moda o proteger a dos empresas afiliadas a un gremio A, que se oponen sistemáticamente a todas sus reformas y no representan al sistema moda colombiano?“, cuestionó Criado a través de la red social X.

De acuerdo con el presidente de la CCC, la industria genera 2.5 millones de empleos en todo el país y “el 70% de estos empresarios son mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia, que sostienen con su trabajo el tejido productivo y social de Colombia”, añadió.