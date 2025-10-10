Un muerto y cuatro capturados dejan combates del Ejército con el ELN en Tibú. / Foto: Ejército Nacional.

Cattumbo

Un muerto y cuatro capturados dejan combates entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en la vereda El Retiro, municipio de Tibú, Norte de Santander.

Aseguró el Ejército, a través de un comunicado que, “producto de los combates se da la muerte en desarrollo de operaciones militares de un presunto integrante del grupo ilegal”.

Así mismo, que “en el lugar se hallaron dos armas largas, material de guerra, intendencia, equipos de comunicaciones, documentos, así como presillas y brazaletes alusivos al GAO ELN”.

Estos combates también dejó la captura “en flagrancia cuatro sujetos, quienes se encontraban en el área en el que se desarrollaron los hechos y tenían en su poder cerca de 11 kilogramos de pasta base de coca, presuntamente pertenecientes a la estructura criminal”.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras que funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron los actos urgentes en el lugar de los hechos, bajo acompañamiento del Ejército Nacional y la Policía Judicial.