Organizaciones sociales advierten aumento de secuestros de adultos mayores en el Catatumbo

Catatumbo

Organizaciones sociales del Catatumbo advierten que grupos armados están teniendo bajo la mira a adultos mayores, para secuestrarlos con fines extorsivos.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, agregó que para las organizaciones criminales, los adultos mayores, se han convertido en blanco para cometer sus secuestros con fines extorsivos, siendo esta población, la más vulnerable.

“Nos preocupa en gran manera porque esta modalidad de secuestros no diferencia ningún tipo de edad. No solamente es el caso de don Belisario de 80 años, sino que recordemos que en la provincia de Ocaña también han sido secuestrados otras personas en tiempo anterior de la misma edad” dijo Mayorga.

Resaltó que este tipo de secuestros, en su gran mayoría, son con fines extorsivos, donde grupos armados exigen altas sumas de dinero por la libertad de sus víctimas.

Según el registro entregado por el Consejero de Paz de Norte de Santander, en la región del Catatumbo, durante este año 2025, se han registrado más de 60 secuestros.