CUT Boyacá anuncia tres movilizaciones en octubre por Palestina, las reformas y el magisterio

El presidente de la CUT Boyacá, William Ruiz, anunció que este martes 7 de octubre se realizará una movilización en respaldo al pueblo palestino, en rechazo a lo que calificó como un «...genocidio en Gaza...». «...Nos movilizaremos para respaldar a Palestina y rechazar el genocidio que está cometiendo Israel. En el mundo no deberían existir guerras, y como organización obrera alzamos la voz contra lo que está ocurriendo en Gaza...», señaló Ruiz. La concentración comenzará a las 9:00 de la mañana en la UPTC, desde donde los manifestantes marcharán hacia la Plaza de Bolívar de Tunja junto a estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales.

Además, el dirigente sindical explicó que el 14 de octubre habrá una segunda jornada de movilización, esta vez en apoyo a las reformas sociales del Gobierno Nacional. Según William Ruiz, el objetivo será exigir que el Congreso avance en la discusión del Sistema General de Participaciones, para garantizar mayores recursos en salud, educación, agua potable y saneamiento básico. «...Queremos que se devuelvan los recursos a los sectores esenciales, que se fortalezcan los municipios y que haya verdadera equidad territorial...», afirmó.

El líder de la CUT también confirmó una tercera jornada el 30 de octubre, cuando el magisterio colombiano saldrá a paro nacional de 24 horas, convocado por Fecode. En palabras de William Ruiz, esta movilización «...no es en contra de la Ley 91, sino en respaldo a ella, porque fue la que creó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que garantiza cesantías, salud y pensión a los maestros...». El dirigente agregó que se encuentran coordinando con los sindicatos de docentes para definir si se desplazarán a Bogotá o si la jornada se desarrollará en Tunja.

Finalmente, William Ruiz informó que la CUT convocará a sus representantes en todas las regiones del departamento para respaldar el paro del 30 y fortalecer el movimiento sindical. «...En todo Boyacá nos uniremos a esta causa, porque la defensa de la educación pública y los derechos laborales no tienen fronteras...», concluyó el presidente de la CUT regional.